Посадим деревья – спасём планету!

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международный дискуссионный клуб «Валдай» представили совместный проект — «Индекс готовности к будущему», где исследовали готовность стран отвечать на вызовы завтрашнего дня по 10 ключевым параметрам нашей жизни.

- Особенность замысла этого индекса в том, что речь идёт о готовности, практически, к любому варианту будущего, - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. - Сейчас мы подвели итоги второй волны исследования. В 2019 году Россия набрала 38 баллов, это меньше, чем у Китая и Италии, но больше, чем Турции и Аргентины. Наибольшее количество баллов наша страна набрала за сферу суверенитета и безопасности (72), а минимальное (7 баллов) за ресурсы и экологию.

- Будущее в сфере ресурсов и экология определяется, на наш взгляд, тремя главными трендами: развитием альтернативной энергетики, рациональным использованием природных ресурсов и созданием системы тотальной переработки отходов, - сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Впрочем, по данным того же ВЦИОМ, только 50 процентов россиян считают проблемы глобального потепления и изменения климата насущными и актуальными, а 42 процента наших соотечественников с этим не согласны. Оживлённая дискуссия по этому вопросу разгорелась и среди участников встречи, что ещё раз подтвердило неоднозначность данных проблем.

- По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, за 1990–2017 годы Россия снизила выбросы парниковых газов и без прямого регулирования – на 49 процентов, этого для выполнения обязательств по Парижскому соглашению запланированных программ будет достаточно, - пояснил первый заместитель председателя Комитета по экологии и природопользованию РСПП, генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Компания, которую я возглавляю, а также ряд других отечественных промышленных компаний уже применяют наилучшие доступные технологии, вкладываются в модернизацию производства, что позволило значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

«ЕвроХим» запустил в регионах своего присутствия масштабные экологические программы по снижению выбросов в атмосферу. Так, на Ковдорском ГОКе в Мурманской области выбросы в атмосферу сегодня вдвое ниже действующих государственных нормативов. Дополнительно на охрану воздуха в прошлом году комбинат направил более 140 миллионов рублей. Оценить эффективность проводимых мероприятий позволяет регулярный мониторинг атмосферного воздуха.

- Хочу сказать и о нашей повседневной жизни. Достаточно посадить шесть деревьев в месяц, чтобы компенсировать выбросы CO2, - отметил Игорь Нечаев. С его мнением согласен и швейцарский исследователь Томас Кроутер из Высшей технической школы Цюриха, недавно заявивший в интервью Independent, что посадка 1,2 триллиона новых деревьев позволит поглотить больше углерода, чем то количество, что попадает в атмосферу из-за деятельности человека. Мнение Игоря Нечаева подтверждают и исследованиями ВЦИОМ – по данным опроса «Изменение климата и как с ним бороться?», 94 процента россиян согласны посадить одно или несколько деревьев для сокращения выбросов углекислого газа.