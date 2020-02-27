Коронавирус атакует Европу, а Москва продолжает контролировать ситуацию

Еще неделю назад из Китая приходили оптимистичные новости о том, что пик коронавируса уже пройден. А следовательно, и распространение будет незначительным. Однако в последние дни вспышки коронавируса фиксируют в Европе. Но в целом в мире сейчас доля вылечившихся больше, чем заразившихся. Данные исследования опубликовали в журнале Chinese Journal of Epidemiology. За все это время Москва ни на день не прекращала контролировать ситуацию и делать все возможное, чтобы не допустить коронавирус в столицу.

Туристов стало в два раза меньше

В Москву эпидемия не дошла, нет ни одного заболевшего человека. Безопасность москвичей во многом зависит от мер профилактики, которые столичные власти ввели с первых дней, когда из Китая стали приходить новости о распространении коронавируса.

Китайские туристы, которые любят Москву, в основном вернулись домой. Учитывая, что инкубационный период коронавируса, по новым предположениям властей провинции Хубэй, может составлять и 27 дней, находящихся в Москве китайцев можно не бояться. Подавляющее большинство находится в столице дольше этого срока (по работе или студенты), а следовательно, все здоровы.

В гостиницах, общежитиях, местах проживания китайцев проводится обязательный медосмотр. По последним данным, мобильными бригадами Департамента здравоохранения Москвы проведено более 3100 осмотров в 60 гостиницах, где живут граждане КНР, а также более 1300 осмотров студентов из Китая.

Медцентры есть, больных нет

Московские власти принимают все меры для профилактики коронавируса. Во-первых, в городе был создан городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Во-вторых, созданы изолированные медицинские центры, куда могут отправлять пациентов с подозрением на коронавирус. Но людей в этих центрах нет. Все подозрения, вызванные температурой и недомоганием, не подтверждаются. Как правило, у людей фиксируют обычный грипп с простудой - все анализы по коронавирусу были отрицательными.

- Уделяем особое внимание лечению пациентов с ОРВИ, у которых был контакт с тем, кто был в Китае, или личное пребывание (около 14 дней) в Китае, - рассказал Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

Усилил меры санитарной безопасности и Московский метрополитен. Это связано как с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, так и с исполнением решения правительства об ограничении въезда граждан КНР в Россию.

- Метро пытается оградить пассажиров от инфекций и помочь тем, кто с явными признаками недомогания входит на станции. Принимают профилактические меры: если кому-то потребуется медицинская помощь, при необходимости предоставят переводчика и вызовут бригаду скорой помощи, - рассказали в Московском метрополитене.

В поездах метро уже стали вдвое чаще менять воздушные фильтры, обрабатывать составы специальными растворами и лампами. Всех работников метро обеспечили средствами для дезинфекции.

- Благодаря тщательному контролю работы вентиляционного оборудования и комплексу обязательных санитарных мер Московский метрополитен почти за 85 лет своей истории ни разу не становился источником эпидемического распространения инфекционных болезней, не станет и сейчас, - говорят в пресс-службе Московского метрополитена.

В связи с угрозой завоза и распространения коронавируса Управление Роспотребнадзора по Москве распространило предписание об усилении дезинфекционного режима в транспорте, на спортивных и культурно-массовых объектах, в торговых центрах, кафе, школах и социальных учреждениях.

«Руководителям необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены персонала предприятий и посетителей, обеспечить кратность проведения уборок с использованием дезинфицирующих средств, проведение обеззараживания воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы) в помещениях массового скопления людей, проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха», - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.

Пока у людей фиксируют обычный грипп или простуду. Все анализы по коронавирусу отрицательные.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Температуры нет: проверки в самолетах и поездах

Самыми первыми предотвращать распространение коронавируса стали аэропорты - «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», куда прилетают самолеты из Китая. Они стали мощным щитом. Пассажиров, прибывающих из Китая, проверяют при помощи переносных и стационарных тепловизоров. С повышенной температурой тела людей отправляли в инфекционную больницу, но коронавируса ни у кого не выявлено.

- В рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса все рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые по направлениям в Китай, были переведены в терминал F. В общей сложности 18 рейсов на вылет и прилет по китайским направлениям, - рассказали в аэропорту «Шереметьево».

Осмотр проводится и на всех поездах «Сапсан», «Невский экспресс». Соблюдение режима изоляции проверяют также сотрудники ГУВД, при необходимости с изолированным на карантине может быть установлена видеосвязь с участием переводчика.

Важно

Правительство России, чтобы не допустить распространения коронавируса:

- закрыло отдельные участки границы с Китаем на Дальнем Востоке;

- ввело ограничения по пересечению границы с Монголией;

- отменило рабочие визы для граждан КНР;

- из Уханя эвакуировало всех граждан России.

Ранее было прекращено пассажирское сообщение с Китаем по железной дороге, а все российские авиакомпании прекратили рейсы в Китай, кроме «Аэрофлота», который продолжает летать в четыре города - Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Кстати

Грипп - не шутки

Опасность коронавируса, по данным врачей, многократно преувеличена. Умереть от обычного гриппа гораздо проще, чем от коронавируса. За 2018 год от гриппа в мире умерли, по разным оценкам, от 500 до 850 тысяч человек. За время эпидемии коронавируса число зараженных превысило 80 тысяч человек, более 2700 скончались.

- Профилактикой от гриппа, коронавируса и любого вируса должны быть промывание носа, частое мытье рук. По возможности меньше посещать массовые мероприятия. Можно использовать маски, но нужно их правильно носить - менять каждые два-три часа. Каждый вирус опасен по-своему. У гриппа контактность (распространение) выше, чем у коронавируса. Грипп тоже смертельно опасен, поэтому врачи советуют отлежаться дома, а не переносить на ногах. Важна вакцинация. Хочется отметить, что ситуация с коронавирусом уменьшит эпидемию гриппа, ведь некоторые боятся, носят маски, а это как раз хорошо, - рассказал Евгений Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского лечебно-консультативного центра «Совмед».