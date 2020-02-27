А из нашего окна башня Спасская видна: 8 малоизвестных памятников Москвы

И, правда, похоже на какое-то чудо. Идешь себе по Никулинскому проезду. Это на западе Москвы (типичный «спальник»). Многоэтажки наступают друг другу на пятки. Первые этажи пестрят вывесками стоматологий, парикмахерских и гастрономов. Дворы заставлены машинами.

И вдруг, свернув во двор дома №4 корпус 2 по улице Академика Анохина, видишь Спасскую башню. Натурально. С готическими фронтонами. Белокаменными выступами. Резными столбиками. Пятиконечной звездой. И часами.

Более того, вокруг шедевра архитектурной мысли растут голубые ели - такие же шикарные, как возле Кремля. Не хватает только брусчатки и сотрудника ФСО у входа.

Хотя охрана у башни и так надежная. Местные жители оберегают ее как святыню. Назначают под часами свидания. Фотографируются. Проводят собрания. И даже устраивают чаепития по праздникам.

Следы граффити на башне быстро и беспощадно уничтожаются. Причем за собственные деньги жильцов (на балансе управы она не стоит). Мусор из металлического корпуса выгребают тоже сами, устраивая периодически субботники. Ну а площадку подметают дворники.

- Это же настоящая достопримечательность, - рассказала «КП» местная жительница Вера Доронина (ее маленький внук Миша не так давно ходить научился, а уже тоже с детской площадки бежит поближе к башенке - посмотреть). - Она досталась нам случайно. От войсковой части, которая здесь располагалась.

- Да, бригада охраны, - послышалось где-то за спиной.

Это, как выяснилось, был голос Юрия Воеводина, который здесь служил и в последний раз видел эту башню 22 года назад! Уходя на дембель.

- И вот спустя столько лет решил посмотреть, как тут теперь всё выглядит, - рассказал Юрий. - Честно говоря, с трудом вообще нашел этот двор. Потому что с конца 90-х изменилось всё полностью. Район не узнать. И только та самая башня на прежнем месте. Здесь был плац, на котором проходили построения. А вот там, за елями, штаб. А еще дальше казармы.

Житель Ульяновска Юрий Воеводин не бывал в этих местах 22 годаФото: Павел КЛОКОВ

Воеводин работает в «Лужниках» охранником. Сам из Ульяновска. И вот, сколько отправлялся в столицу на вахту, ни разу сюда не заезжал. А тут, наконец, решился. И сразу пришлось давать интервью.

- Часть, - говорит, - которая здесь была, считалась элитной. Она охраняла объекты Центрального аппарата Министерства обороны. Сформирована в 1919 году (в прошлом был юбилей). Сейчас, насколько я знаю, один из адресов части - недалеко от станции метро «Добрынинская» (их несколько). Когда именно здесь появилась копия Спасской башни, сказать трудно. Но вы сами видите, какие умельцы служили.

Высота копии - семь метров. Это в десять раз меньше, чем высота оригинального строения (71 метр). Часы в Тропареве-Никулино всегда показывают девять. То ли утра, то ли вечера. Непонятно.

- Вообще нашу башенку нужно освежить, - считает еще одна местная жительница Светлана. - Листы железа выпрямить. Отверстия заварить. Вот на этом щите. Похожем на потайную дверь Буратино. Ну и деревья обрезать. Посмотрите, с одной стороны клен уперся в башню. И портит всю картину. Вероятно, обрезку закажем управляющей компании, а реставрацию памятника возьмем на себя. Весной.

Адрес: улица Академика Анохина, 4 корпус 2 (ст. м. «Юго-Западная»).

ИЗДАЛЕКА - ВИКИНГ, ВБЛИЗИ - САНТЕХНИК

Если уж и дальше идти по району Тропарево-Никулино, то есть смысл заглянуть во двор дома №94 корпус 1 по проспекту Вернадского. И посмотреть на памятник сантехнику, который держит предплечьем правой руки крышку от люка. Словно это щит, защищающий его от стрел. В другой руке у рабочего газовый ключ.

Фигуру установили на территории элитного жилищного комплекса «Миракс-Парк». Однако, несмотря на охрану, пройти к ней может любой желающий. И потереть на счастье фонарь сантехника. По крайней мере, внешне он светлее, чем остальное покрытие.

Гоп-стоп, мы подошли из-под земли!.. Тот самый памятник сантехнику в МосквеФото: Павел КЛОКОВ

На Борщова А Эн тропаревский герой совсем не похож. Уж больно лицо проникновенное. Видно, что такой не оставит жильцов в беде. И не уйдет бухать как Куравлев.

Жительница элитного ЖК Ольга Северская уверена, что с этим памятником нужно обращаться нежно. И тогда не будешь лить слезы (а так, по головушке погладил - и вроде день удачно прошел).

Найти его легко. Сантехник как будто вылезает из подземного коллектора рядом со стоматологией. Там еще напротив небольшой частный зоопарк. И за забором разгуливает огромная верблюдица по кличке Тамара. Помните, что кормить ее посетителям категорически запрещено. А вот фотографировать - пожалуйста.

Кстати, похожие памятники сантехнику установлены и во многих других российских городах. Например, в Омске, в Красноярске, в Рыбинске и в Екатеринбурге. И еще один (точная копия) в столице - на Минской улице (дом №1 корпус 2). Тоже на территории жилищного комплекса.

Адрес: проспект Вернадского, 94 корпус 1 (ст. м. «Тропарёво»).

ПОРТФЕЛЬ УКРАЛИ ВМЕСТЕ С ЦЕННЫМ ВЕНИКОМ

Ну и чтобы несколько раз не вставать... И, оставшись на проспекте Вернадского, еще на что-нибудь посмотреть. Пожалуйста. Дом №113. Пятый подъезд. С виду вполне себе банальный. С домофоном. И старой скамеечкой. По соседству на первом этаже - центр гигиены и эпидемиологии. Но на самом деле, это легендарное место. Потому что именно здесь снимали «Иронию судьбы, или С легким паром». И двенадцать лет назад решили этот факт увековечить, повесив на входе в подъезд бронзовый портфель с веником. Надпись на нем гласит: «Здесь жила Надя Шевелёва».

В этом доме снимались ленинградские сцены «Иронии судьбы...»Фото: Павел КЛОКОВ

В ста метрах от этого адреса на таком же доме (только №125) тоже висел портфель. И тоже бронзовый. С веником. И надписью: «Здесь жил Женя Лукашин». Однако его в 2013 году самым беспардонным способом стырили. И, видимо, сдали на металл.

Любопытно, что в фильме Женя летел из Москвы в Ленинград и только так смог повстречать Надю. Хотя в реальной жизни ему нужно было пройти меньше квартала.

А этот портфельчик не уцелел, увы. Осталась лишь фотографияФото: Павел КЛОКОВ

Сейчас портфель по-прежнему один - на 113-м доме, в котором снимали ленинградские сцены. Местные жильцы повесили рядышком крупное объявление:

«Внимание! Подъезд на охране полиции».

Пока вроде действует.

А на доме №125 (который «3-я улица Строителей, 25, но только в Москве») на месте памятника жильцы повесили фото того самого портфеля, который свистнули. И довольствуются пока этим.

Адрес: проспект Вернадского, 113 и 125 (ст. м. «Юго-Западная»).

О КАКИХ ЕЩЕ ПАМЯТНИКАХ В МОСКВЕ МЫ МАЛО ЗНАЕМ

Памятник ерунде (2-й Новоподмосковный переулок, 3, ст. м. «Войковская»). Выглядит как нечто бесформенное. Огромный камень-валун посередине клумбы. Он, как догадываются местные жители, предназначен для выращивания цветов. Нужно только насыпать в специальные выступы земли - и арт-объект заиграет новыми красками. Однако жители этого не делают. И дружно называют валун памятником ерунде.

Рыболовные снасти, они же верши (парк Чермянка, ст. м. «Отрадное»). Страшно сказать, но это детище скульптора Николая Полисского напоминает каловые массы. По крайней мере, так решили пользователи социальных сетей, когда такое увидели. Коричневые калачи на палках протянулись вдоль живописного парка. И их установку в местной управе никто не согласовывал. Полисский после реакции в соцсетях обиделся и назвал москвичей дикарями.

«Дельтапланеризм» (рядом со ст. м. «Ясенево»). Отец летит над землей, а его сын, делающий то же самое (но только сверху), насажен на штык. Композицию в народе прозвали «Шаурма для каннибала». При этом профессор художественного института имени В. Сурикова и скульптор в третьем поколении Александр Рукавишников назвал эту работу «заслуживающей внимания». Мол, штык - это такой прием. И не стоит акцентировать внимание только на нем.

«Счастливый пятак» (парк 850-летия Москвы, ст. м. «Марьино»). Напоминает колодезный люк в руках того самого сантехника, что торчит из земли на проспекте Вернадского. Вокруг пятака выбили в граните названия столичных вузов. Там же установлена зачетка. А также два башмака, в которые влезают студенты перед экзаменами и бросают по счастливому пятаку монетки. На удачу.

«Статуя Свободы» (Нижняя Красносельская, 35 строение 48, ст. м. «Бауманская»). Это территория элитного жилого квартала. Свободного входа нет. Нужно или договариваться с охраной, или простить жильцов провести во двор. Женщина в хитоне не держит, как в США, никакого факела, а закрывает лицо руками. Авторы монумента подчеркивают, что она плачет не от горя, а от счастья и радости за всех матерей, которые растят своих детей в любви.