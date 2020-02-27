За сутки до кровавой аварии лихач на "Мерседесе" снял на видео, как сжигает протокол за нарушение ПДД

Куда летел на своем "Мерседесе" 23-летний москвич Артем Доценко поздно вечером в среду, 26 февраля, сам он рассказать пока не может. Лихач и двое его несовершеннолетних пассажиров (парням 16 и 17 лет) сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Про таких говорят: "выжили чудом".

По словам очевидцев, машина на бешеной скорости влетела с бетонную стену тоннеля на юге Москвы, недалеко от жилого квартала Чертаново Южное и почти сразу загорелась. Выбраться из покореженного кузова троице помогли очевидцы.

- Все трое госпитализированы с телесными повреждениями в виде закрытых черепно-мозговых травм, ушибов головы, туловища и конечностей, - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

dots_enko На странице Артема множество фото с "Мерседесами"

А вот от "Мерседеса" после пожара ничего не осталось. Он настолько сильно выгорел, что даже после экспертизы вряд ли получиться установить, с какой скоростью двигалась иномарка.

За сутки до аварии Артем, которого пользователи соцсетей за любовь к лакшери фотографиям прозвали мажором, пожар устроил в своем инстаграме. Мужнина сжег протокол за нарушение ПДД и все это снял на видео. Ролик украсил задорной музыкой и выставил на суд подписчиков: "на штрафы плевать, гоняю как хочу!" И это далеко не первая такая его выходка.

Сгоревший "Мерседес" - главный герой его страниц в соцсетях. На многочисленных фото и видео Артем устраивает гонки, демонтирует моргающие фары и другие примочки его любимого авто. По словам друзей, это был его первый автомобиль.

- Он купил машину примерно три месяца назад и просто жил ей. Часто ездил к МГУ, там проводил время в компании любителей "мерсов". Он мечтал поменять машину на более современную модель и хотел кредит взять, - рассказал "КП" Олег, друг Артема.

А вот от "Мерседеса" после пожара ничего не осталосьФото: ВКонтакте

На странице Артема множество фото с новыми моделями "Мерседесов", но, судя по всему, эти картинки фейковые.

- Эти дорогие машины не его. Возможно, он просто брал их в аренду, чтобы фото сделать и с девушками познакомиться, - пояснил Олег.

Так что мажором Артема можно назвать с большой натяжкой. А вот лихачом он был совершенно точно. Судя по официальной базе ГИБДД, за ним числится более десяти штрафов за превышение скорости и это только в 2020-м году. Скорее всего, против него в ближайшее время возбудят уголовное дело.

- Организована процессуальная проверка по признакам преступления стать 264 УК РФ, по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним, - прокомментировали в СУ СК РФ по Москве.