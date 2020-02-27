В Москве школьница смогла отобрать нож у напавшего на нее азиата

17-летняя Аня Волкова (имя изменено по просьбе героя публикации) всем подругам теперь советует только одно: не выходить вечером из дома в одиночку. Школьница сейчас находится в больнице и ей до сих пор тяжело вспоминать случившиеся в февральский вечер события. Но рассказать правду она все-таки решилась, чтобы для других было уроком.

Все произошло в Тимирязевском районе Москвы, на железнодорожной насыпи, недалеко от дома 36 по Дмитровскому шоссе. Около девяти часов вечера во вторник, 25 февраля, Аня решила побыть одна и понаблюдать за поездами.

- Место безлюдное и я сейчас я понимаю, что вообще не стоило там быть. Когда я увидела мужчину, который шел в мою сторону, то интуиция мне подсказала, что он может напасть. Я достала из кармана газовый баллончик, который я всегда ношу с собой и сжала его в руке. Незнакомец подошел и сразу схватил меня за шарф. Я кое-как успела распылила спрей ему в лицо, но это не спасло. Он был сильнее и быстро выбил баллончик у меня из руки. Еще через мгновение я увидела нож, который он приставил к моему горлу. Он не особо-то был разговорчивым. Сказала только: "Деньги и телефон". Я действовала спонтанно. Оттолкнула его и сумела выхватить из его руки нож. Это был обычный кухонный нож, меня это очень удивило. Потом он повалил меня на землю и начал душить. Он забрал из кармана мой мобильный и деньги, а потом сбросил меня вниз с железнодорожной насыпи, - рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомолке" школьница.

Грабитель сбежал, а Аня осталась на улице одна. Телефона у нее не было, так что она даже скорую не могла вызвать.

- Я в каком-то шоковом состоянии встала и пошла в сторону метро. Люди смотрели на меня, но никто помощь не предлагал. Только когда я была уже в вагоне, стали спрашивать, что случилось, - вспоминает Аня.

В тот вечер Аня сама добралась до больницы. У школьницы диагностировали множественные гематомы лица, ушибленную рану подбородка, травму носа, ушиб грудной клетки и тупую травму живота.

- Родители когда узнали о случившемся были в шоке. Но они меня поддержали. Я говорила, что я глупая, что зря туда вообще пошла, а они только радовались, что я вообще жива, - рассказала Аня.

Школьницу уже опросили следователи. Она подробно описала приметы преступника и сейчас его ищет полиция. По словам девушки, нападавший был азиатской внешности.

- На вид преступнику 30-35 лет, рост 170 сантиметров, волосы черные, гладко выбритый, коренастого телосложения. Он был одет в одежду черного цвета. Сейчас его личность устанавливается, - прокомментировали "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

По факту ограбления несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.