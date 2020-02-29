Погода в Москве в марте 2020: После рекордной зимы нас ждет теплая и ранняя весна

Уходящая зима 2019/2020 в Москве стала самой теплой в истории метеонаблюдений, - поделилась с "КП" рекордными новостями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Средняя температура трех зимних месяцев превысила климатическую норму на 7,8 градуса. А что со снегом, вы и сами знаете. С декабря ждали сугробов, да так толком и не дождались.

Каким будет март после небывалой зимы? Многие москвичи ждут его с недоверием: мол, природа все равно возьмет свое, и раз уж зимой не было морозов и метелей, то весной она отыграется. Синоптики уверяют, что холодов можно не бояться. Март-2020 в Москве и всей средней полосе будет ранним и теплым:

- Многолетняя статистика подтверждает, что после теплых зим март бывает либо тоже очень теплым, либо обычным, но холодным - никогда, - разъясняет Татьяна Позднякова.

И это вполне логично:

Солнечная энергия в начале весны обычно уходит на таяние снега. Сейчас сугробов нет, так что солнце сразу будет прогревать землю, а она, в свою очередь, отдавать тепло в воздух.

Метеорологи центра "Фобос" солидарны с коллегами из метеобюро. По их прогнозам, март в столице будет на 2 - 5 градусов теплее климатической нормы. По ночам, конечно, возможны заморозки, но никакой экстремальной стужи не предвидится. Обычно, напомним, в марте по ночам подмороживает до -5…-6 градусов, днем +1…+2 (это средняя температура месяца, понятно, что в конце марта теплее, чем в первых числах).

А в первую декаду весны, в том числе и в праздничные выходные на 8 марта, Гидрометцентр России обещает москвичам аномалию аж в 8 градусов по сравнению с климатическими нормами. В начале следующей недели днем +5, ближе к Международному женскому дню потеплеет до +8.

РЕКОРДЫ

Самый теплый март в Москве выдался в 2007 году, со средней температурой месяца +4,4 градуса (при норме -1 градус).

+19,7 градуса - максимальная температура, зафиксированная в первый весенний месяц за все 140 лет метеонаблюдений. Это было 25 марта 2014 года.