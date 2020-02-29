Пытался изнасиловать: пациент санатория в Одинцово ударил девушку бутылкой по голове

В одном из санаториев подмосковного Одинцово 43-летний мужчина попытался изнасиловать соседку по палате. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, инцидент произошел в субботу, 29 февраля, около 17:00 в пансионате "Лесные дали".

Следы крови повсюду в номере.

Девушка не оценила откровенные приставания со стороны постояльца и сразу же начала сопротивляться. Она оттолкнула настойчивого ухажера, после чего он схватился за бутылку. Удар был довольно сильным - обидчик попал точно в голову.

Кровать пострадавшей и пол в ванной залило кровью. Позже пациентке наложили несколько швов. Также у нее заплыл глаз, а на шее остались гематомы. Завершить начатое нападавший, к слову, не успел. Его уже задержали и доставили в отдел.

Кровать пострадавшей и пол в ванной залило кровью.

Подробности случившегося выясняются.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее еще одна попытка изнасилования была предпринята жителем Ленинградской области. По словам его бывшей жены, мужчина начал приставать к их общей 16-летней дочери. В попытке остановить экс-супруга мать девочки его задушила.