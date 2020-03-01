В инфекционной больнице №1 в Москве опровергли информацию о том, что их пациент болен коронавирусом

Фабула такая. Пациент, лежавший в одной палате с больным, прилетевшим из Милана, сообщает:

- У него подтвердили коноравирус. Сам признался.

Мол, анализы подозрительные. Перевели в отдельный бокс. А бывших соседей также изолировали, отправив на карантин.

Речь идет об инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе.

В приемной эту информацию опровергли.

- Мы бы, наверное, знали об этом вопиющем факте. И уже все были бы на ушах. Очередной вброс. Какой бывал уже не раз. Месяц назад тоже сообщили, что у нас вирус. И журналисты оборвали все телефоны. У нас все нормально. Больница функционирует в штатном режиме.

Напомним, днем ранее столичная клиническая больница №52 закрылась на карантин. При этом информацию о вспышке коронавируса в ней также опровергли. И причиной назвали обычный грипп. Больница работает в прежнем режиме. Однако посещать больных пока запрещено.