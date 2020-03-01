В инфекционной больнице №1 в Москве опровергли информацию о том, что их пациент болен коронавирусом
Фабула такая. Пациент, лежавший в одной палате с больным, прилетевшим из Милана, сообщает:
- У него подтвердили коноравирус. Сам признался.
Мол, анализы подозрительные. Перевели в отдельный бокс. А бывших соседей также изолировали, отправив на карантин.
Речь идет об инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе.
В приемной эту информацию опровергли.
- Мы бы, наверное, знали об этом вопиющем факте. И уже все были бы на ушах. Очередной вброс. Какой бывал уже не раз. Месяц назад тоже сообщили, что у нас вирус. И журналисты оборвали все телефоны. У нас все нормально. Больница функционирует в штатном режиме.
Напомним, днем ранее столичная клиническая больница №52 закрылась на карантин. При этом информацию о вспышке коронавируса в ней также опровергли. И причиной назвали обычный грипп. Больница работает в прежнем режиме. Однако посещать больных пока запрещено.
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»