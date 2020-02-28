Хотели свадьбы на небесах, но брак: откроют ли ЗАГС на Живописном мосту в Москве

Необыкновенной красоты Живописный мост, который соединил Крылатское с Серебряным бором, был предназначен не только, чтобы избавить москвичей от пробок. Он должен был стать таким же известным, как Тауэрский мост в Лондоне, как Золотые ворота в Сан-Франциско. Но что-то пошло не так: в подвесной капсуле ЗАГС так и не открыли, теперь и ночной подсветки нет. «КП» пообщалась с охранной службой моста и узнала, почему ежедневно приходится вызвать полицию.

«Мечта зависла под облаками»

Живописный мост раскинулся вдоль Москва-реки еще в 2007 году. Формой он напоминает коралловую ажурную арку с огромной стеклянной бусинкой вверху. Свою функцию мост выполняет – ежедневно здесь проезжают тысячи машин, а вот судьба смотровой площадки на высоте около 87 метров до сих пор не решена. Изначально там хотели сделать телестудию или ресторан с видами на Москву-реку и Серебряный бор. После чего появилась идея создания ЗАГСа. Задумка и сейчас звучит очень романтично – заключать брак под небесами захотели бы многие. Но и ее не осуществили.

К металлическим конструкциям моста невозможно подойти – в нескольких метрах территория ограждена забором. Высокие заросли, одинокие лавочки. Пытаюсь пробраться сквозь открытую калитку.

По первоначальному проекту возле ЗАГСа должен был появиться парк скульптур с фонтаном и лавочкамиФото: Алиса ТИТКО

- Туда нельзя, - слышится голос.

К забору подошел охранник в черной форме и стал интересоваться, куда я иду. Сзади появились еще два человека, которые настойчиво просили покинуть территорию.

- Так нет же никаких табличек, что «территория закрыта» или «проход запрещен», - говорю.

- Если мы так сделаем, то любителей ходить туда, куда нельзя, станет еще больше, - объясняет охранник Михаил. – Мы и так каждый день вызываем полицию. Приезжают руферы, иностранцы. Один чудак на днях забрался по лестнице с трубой – на звезды хотел посмотреть. Еще один – хотел селфи сделать. Когда еще строили, то сверху парашютист спрыгивал. Всем интересно что здесь и спрашивают, как подняться в ЗАГС, а его там нет. Парочки приходят и говорят: «Пустите, хотим пожениться».

- Планировали же, вот людям и интересно. Тем более, что он есть во всех путеводителях Москвы, в рекламах, клипах...

- Точнее сам ЗАГС есть, там дважды делали ремонт. Наверху все есть – стеклянные столы, красно-белые стулья, люстры. Хоть сейчас поднимайтесь и заключайте брак. Но нельзя – капсула трещит, там же отопления нет, а стены стеклянные, хоть бы не лопнула. Несколько лет назад хотели ее снять, но тоже нужны миллионы рублей для этого.

- Не свалится на проезжую часть?

- Кто же знает.

В подвесной капсуле ЗАГС так и не открылиФото: Алиса ТИТКО

«Нам платят, мы и охраняем»

Возле основания моста (прямо у реки) еще одно стеклянное здание, конструкции которого напоминают подвесную капсулу на мосту.

- Мы там как раз и сидим. Здесь тоже часть ЗАГСа должна была быть — гардероб, диванчики, - говорит охранник Михаил. – Вот там рядом чья-то дача (показывает на кирпичное здание), конечно, портит вид. Хотели снести и построить на этом месте еще ресторанчик для банкетов. Но хозяина не нашли. Да, и вообще кругом сейчас такие заросли.

- Вот смотрю наверх, а как же подниматься невесте в платье по лестнице? - спрашиваю.

- Есть лестницы, но жениха с невестой и их гостей планировали поднимать на лифтах (их, кстати, в 2014 году меняли).

- А вы туда сами поднимаетесь? Проверяете, как там дела?

- Мы – нет. Бывает специалисты заходят, но только летом, при температуре -5 градусов лифты не поднимают вверх. Вообще капсула сильно вибрирует. И наше помещение – тоже. Основательных работ здесь лет шесть не было.

- А почему территория огорожена?

- Предполагалось, что это будет территория для свадебных лимузинов, для фотосессий. Хотели, чтобы тут дорожки были в виде двух обручальных колец. Но все заглохло лет пять-шесть назад.

- Сам мост же раньше светился ночью, а сейчас – нет…

- Финансирования нет, все урезали. Вот только нам платят, мы и охраняем.

К металлическим конструкциям моста невозможно подойтиФото: Алиса ТИТКО

Мост-беспризорник: что с ним будет?

«Гормост» говорит, что Живописный мост у них на балансе не числится, в «Моссвет» затруднились ответить, когда именно отключили подсветку — как оказалось, там уже пора менять лампы. По некоторым данным, мост (как несданный объект) находится на балансе «Мосметрострой», который финансирует обслуживание. А ведь какая идея, какая бы это была фишка для Москвы – свадьбы, смотровая площадка. Туристы толпами бы ехали. Но архитекторы АО «Метрогипротранс» до сих пор не теряют надежду, что проект доведут до конца.

- Очень жалко, если разобрать, то это позор. Там же почти все готово — осталось новые подъемники сделать и благоустроить сквер с аллеей влюбленных. Работы в 2008 году приостановили, но сам мост сдали. Потом в 2011 году возобновили, хотели через год открыть ЗАГС. На церемонии там вверху могли бы находиться около 40 человек. Но в 2014 году снова все приостановили. Мы сейчас делаем новые экспертизы, ведем переговоры с компанией, которая делала подъемники для Олимпиады в Сочи. Работы продолжаются, хотя и были разговоры разобрать шар (капсулу), - говорит архитектор проекта Наталья Шурыгина.

- А если ее разобрать, то сам мост не рухнет? - спрашиваю.

- Это смотря, как снимать. Но движение автомобильное придется остановить. И конструкция моста неизвестно как себя поведет, все же эта капсула распирает арку моста и делает его устойчивее. На самом деле, все делалось очень качественно, обследования в Жуковском, конструкции заказывали в Швейцарии, форма капсулы обтекаемая — ни на чем не экономили. Так что сама по себе капсула не упадет.

- Не хотелось бы разбирать и терять такую красоту. Что нужно, чтобы доделать проект?

- Нужны лифты (подъемники), а это около 4 млн евро. Там же лифты не стандартные — ходят по дуге. К тому же объект уникальный и нормы к нему должны применяться другие, но нас зажимают по пожарной безопасности, просят шторы противодымные устанавливать.

- Если и, правда, пожар наверху, как тушить?

- Во-первых, там металлические конструкции и стекло. Там дерева, бумаги – ничего такого нет. Во-вторых, есть собственный запас воды (бак). Людей с помощью спецподъемников эвакуировать можно. На левом берегу как раз эвакуационный павильон есть. Стоит понимать, что это не простые лифты, которые нужно отключать во время пожара. Спецподъемники доставят людей вниз в любом случае.

Парк скульптур и гранитная набережная

Благоустроить территорию вокруг проще и менее затратно. По первоначальному проекту возле ЗАГСа должен был появиться парк скульптур с фонтаном и лавочками, чтобы влюбленным было, где сделать красивые фотографии. Фишкой были бы объекты в виде яиц (символ новой жизни), внутри которых детки, бабочки, цыплята. Такой дизайн планировали потому, что в капсуле хотели открыть не ЗАГС, а именно Дворец бракосочетания. Это означало, что здесь можно было бы заключить брак, но нельзя было бы оформить развод, зарегистрировать рождение ребенка, перемену имени, получить свидетельство о смерти и прочее.

- Мы хотели и набережную благоустроить, чтобы катера подплывали. Сделать уютное пространство, чтобы можно было смотреть на воду. Предлагали гранитную набережную, но решили, что дорого, - говорит архитектор проекта Наталья Шурыгина. - Парковку уже сделали, но пока ее использует соседний парк «Сказка».

Главный архитектор Живописного моста Николай Шумаков в 2017 году был удостоен в Сеуле архитектурной премии Огюста ПерреФото: Алиса ТИТКО

Интересно знать

Главный архитектор Живописного моста Николай Шумаков в 2017 году был удостоен в Сеуле архитектурной премии Огюста Перре. Еще две премии мост получил в Брюсселе «За инновации», был отмечен и московскими властями.

Легенды Живописного моста:

- эллипсоид (смотровая площадка) проектировался по подобию кепки тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова,

- эллипсоид является стратегическим объектом, агенты которого стремятся установить контакт с внеземными цивилизациями,

- свадьбы там проводят за очень большие деньги,

- если обойти мост со всех сторон, то через 30 дней встретишь свою любовь.

ТТХ моста:

- 30 метров – высота над поверхностью реки,

- 40 метров – ширина,

- 1,5 км – длина,

- 100 метров – высота арки,

ТТХ эллипсоида:

- 30 метров – длина,

- 13 метров – высота,

- 25 метров – ширина,

- 1000 тонн – вес.