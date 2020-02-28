Наше Подмосковье: Ну здравствуй, Большая Масленица!

В старину славянские народы веселыми и хлебосольными гуляньями на Масленицу отмечали переход от зимы к весне. А сжигание большого соломенного чучела, как считают ученые, олицетворяло собой смерть злой богини холода - ее пепел потом разбрасывали по полям, чтобы урожаи задались. Но позднее, после принятия христианства, этот изначально языческий праздник был внесен и в церковный календарь. Теперь он называется Сырной седмицей. Эта шумная неделя Масленицы, когда принято ходить в гости, поедать блины и всячески развлекаться, предшествует Великому посту.

В Подмосковье к нынешнему празднику подготовились основательно.

- Развлекательные программы к Масленице готовят музеи, дома культуры, театры, колледжи и библиотеки, - рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова. - Жителей региона и наших гостей ждут театрализованные представления, игры, конкурсы, спортивные состязания, интерактивные анимационные программы для детей и взрослых.

Основные гулянья пройдут в конце нынешней недели - 29 февраля и 1 марта. А мы сейчас расскажем вам о самых интересных местах!

АРХАНГЕЛЬСКОЕ: ТРЕХМЕТРОВАЯ КУКЛА, САМОВАР-КАЧЕЛИ И 100 ВКУСОВ БЛИНОВ

Праздник «Солнечная Масленица» станет завершающим мероприятием большой туристической программы «Зима в Подмосковье».

В этом году главной площадкой Масленицы в Московской области станет усадьба Архангельское с ее прекрасным парком, одна из красивейших дворянских усадьб России.

Будут здесь все традиционные народные забавы, песни, пляски, интерактивные игры, мастер-классы. Желающие смогут с ветерком промчаться на конной упряжке или порезвиться на надувном аттракционе «Самовар-качели».

Разумеется, главной героиней праздника станет сама Масленица - в Архангельском будет установлена 3-метровая кукла, арт-объект для красивых кадров и селфи.

Ну и какая ж Масленица без ярмарки! Здесь будут представлены лучшие товары и сувениры со всего Подмосковья. Многообразие вкусов и традиций - из Клина, Коломны, Дмитрова, Сергиева Посада, Серпухова, Истры и других городов.

А за музыкально-танцевальную часть гуляний будут отвечать ансамбли народной песни - трио «Кумушки», «Крутояр», «Стежки-дорожки», «Забава», а также диджеи.

Масленица - праздник не только веселый, но и вкусный. Поэтому одной из главных площадок в Архангельском станет зона фуд-кортов, где можно будет отведать блины на любой вкус: с семгой и сыром филадельфия, с икрой и со сметаной, с вареньем и медом, с шоколадом, карамелью и многими другими ингредиентами. Здесь, кстати, и блины будут разные - помимо наших традиционных, славянских, в Архангельском можно будет попробовать и итальянских креспелле.

«Приглашаем всех, кто ждал прихода весны, на главную Масленицу в усадьбу Архангельское! Для гостей организована яркая развлекательная программа, зона фуд-кортов с горячими блинами и чаем, ярмарка с ремесленными товарами со всего Подмосковья! Ждем всех «Летом в Подмосковье»!» - сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Адрес: Красногорск, поселок Архангельское.

Когда: 29 февраля, 1 марта, с 10.00 до 19.00.

Программа - на сайте arhangelskoe.su.

ПУШКИНСКАЯ ПОЛЯНА В ЗАХАРОВЕ

Эта поляна в парке Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в деревне Захарово, где будущий поэт гостил у бабушки в детстве, много лет удерживала неофициальное звание главной площадки русской Масленицы. Из года в год здесь собирались на праздник тысячи человек. И этот год не станет исключением. На Сказочной поляне (в народе она так и называется - Сказочная) пройдут театрализованные представления по мотивам русского фольклора, кулинарные мастер-классы, игры, танцы хороводы.

Самые сильные участники смогут потягаться в перетягивании каната, а то и в кулачных боях! Специальными гостями праздника станут Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня».

Спойлер: в конце праздника сожгут чучело Масленицы.

Адрес: Одинцовский городской округ, д. Захарово.

Когда: 29 февраля, с 10.00 до 17.00.

Программа - на сайте museum-gol.ru.

«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

В детском центре «Экспонариум» и в субботу, и в воскресенье школьники смогут принять участие в игровой программе «Масленица: история и традиция праздника». Они окажутся в настоящей русской избе, научатся растапливать печь, печь блины, управляться с самоваром и мастерить обереги из лоскутков ткани, соломы и ниток.

Адрес: Истра, Новоиерусалимская набережная, 1.

Когда: 29 февраля, 1 марта - 12.00, 14.00.

Сайт: njerusalem.ru.

ЗАРАЙСК

Зарайский кремль - единственная в Подмосковье дошедшая до наших дней старинная каменная крепость. На Масленицу на территории музея-заповедника развернут больше десятка интерактивных площадок для детей и взрослых. Удалых молодцов приглашают к участию в боях мешками, стоя на бревне, метании валенка, забивании гвоздей.

Адрес: Зарайск, Музейная улица.

Когда: 29 февраля, с 12.00.

Сайт: museumzaraysk.ru.

«МЕЛИХОВО»

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» интерактивная программа для детей и взрослых «Веселись, честной народ!» идет всю масленую неделю. А кульминацией станет широкое масленичное гулянье с мастер-классами, играми, музыкой, ярмаркой народных промыслов.

Адрес: городской округ Чехов, село Мелихово.

Когда: 29 февраля, с 13.00 до 16.00.

Сайт: chekhovmuseum.com.

ГДЕ ЕЩЕ БУДУТ ГУЛЯТЬ

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф. Тютчева».

Адрес: городской округ Пушкино,

деревня Мураново.

Когда: 29 февраля и 1 марта, с 12.00 до 16.00.

Сайт: muranovo-museum.ru/ru.

Музей-заповедник П. И. Чайковского.

Адрес: Клин, улица Чайковского, 48.

Когда: 28, 29 февраля и 1 марта, 10.00 - 18.00 (только по предварительной записи по телефону +7 (496) 242-10-50).

Сайт: tchaikovsky.house.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Адрес: Клин, улица Чайковского, 48.

Предварительная запись и информация о стоимости по телефону +7 (915) 393-55-65.

Сайт: zvenmuseum.ru.

Сергиево-Посадский музей-заповедник.

Адрес: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 144.

29 февраля - программа «Лакомка-Масленица» (запись по телефону +7 (496) 540-53-56). 1 марта в 11.00 программа «Масленица-Малышка», в 13.30 - «Большое масленичное путешествие» с музыкой, играми и квестами для всех желающих.

Сайт: museum-sp.ru.

Московский областной музей народных художественных промыслов.

Когда: 29 февраля (13.00) и 1 марта (14.00).

Адрес: городской округ Мытищи, село Федоскино, Лукутинская улица, 7.

Сайт: folkartmo.ru.

Государственный военно-технический музей.

Адрес: городской округ Черноголовка, село Ивановское, 1.

Когда: 1 марта, с 12.00 до 16.00.

Сайт: gvtm.ru.

Серпуховский историко-художественный музей.

Адрес: Серпухов, улица Чехова, 87.

Когда: 1 марта, с 11.00 (стоимость посещения праздничной программы - 400 - 700 рублей).

Сайт: serpuhov-museum.ru.

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

Гулянья пройдут в усадьбах Шахматово и Тараканово.

Адрес: городской округ Солнечногорск,

деревня Тараканово, 32.

Когда: 28, 29 февраля и 1 марта. Предварительная запись и информация о стоимости по телефону +7 (965) 252-83-94.

Сайт: шахматово.рф.

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