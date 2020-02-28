«Случайно проткнул пациентке легкое»: В Москву доставили известного пластического хирурга

В Мещанский суд Москвы сегодня, 28 февраля, доставили известного пластического хирурга Сергея Федорова. В декабре 2019-го специалисту по ринопластике предъявили обвинение по статье «оказание услуг, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». А теперь Федорову светит реальный срок до 6 лет (это максимальное наказание по уголовной статье 238, часть 2) или штраф в 500 тысяч рублей.

Эта история тянется еще с весны 2018 года. Молодая москвичка Софья Тимакова попала к пластическому хирургу Федорову, как говорит, по рекомендации знакомых - хотела изменить форму носа. По существующей практике, при ринопастике для носа часто берут часть реберного хрящ пациента. По словам Тимаковой, при этой манипуляции хирург допустил неловкость и проткнул ей легкое...

- У девушки развилась пневмония, экспертиза выявила причинно-следственную связь между этим и действиями врача, - рассказывает «КП» адвокат Юлия Разыграева, которая представляет интересы Софьи Тимаковой.

- Как себя чувствует ваша клиентка?

- В целом еще состояние нормализовалось. Однако все это время ей приходится принимать препараты. Требуется повторная операция на легком.

Уголовное дело Следственный комитет возбудил еще в 2018 году, однако лишь в конце 2019 года Сергею Федорову было предъявлено официальное обвинение.

- Пластическому хирургу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, - продолжает Разыграева. - Сам мужчина постоянно проживает в Санкт-Петербурге (на операции он часто приезжает в Москву, - Авт.) и несколько раз не являлся на допросы по требованию следователя. Поэтому накануне его задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву. Сейчас мы ждем в Мещанском суде заседание по изменению меры пресечения.

Насколько известно, следствие попросить суд заключить Сергея Федорова под стражу.

Предварительное расследование по этому делу уже завершено. По прогнозам, судебный процесс может стартовать уже в марте.