Узнай, кому хочешь помочь

На днях позвонила знакомая и со слезами на глазах рассказала историю: «Я долгое время перечисляла деньги в благотворительный фонд на лечение одного тяжелобольного мальчика. Но посмотрела сюжет по телевизору, где после журналистского расследования выяснилось, что именно «мой фонд» переправил на счета «моего мальчика» всего 10 тысяч рублей! Как же так? Только я за несколько месяцев перечислила больше 30 тысяч!»

Действительно, сколько у нас таких? Тех, кто хочет помочь или ждет помощи? Первые отправляют деньги и верят в то, что на них будет проводиться лечение вторых. Но не все так просто. Любой благотворительный фонд снимает офис, платит зарплату сотрудникам, оплачивает командировки, несет другие расходы… По закону до 20 процентов (!) собранных средств такие организации могут оставлять на свои нужды. Некоторые, к слову, не стесняются собирать не только деньгами, но и машинами, квартирами и даже криптовалютой.

Часто после модного аншлагового концерта выходит или солист, или организатор (чаще всего это медийная личность) и говорит: «У меня есть благотворительный фонд, в фойе вы сможете сделать свои пожертвования». Перед выходом стоят мальчики и девочки с кубышками, которые наполняются купюрами. Куда попадают собранные деньги? Правильно - на счета фонда. А потом? Какой процент дойдет до тех, кто нуждается? Ответа нет.

Сооснователь Habitat.help Олег Бурдик подчеркивает: «Наша задача - объединить тех, кто нуждается, и тех, кому предназначены деньги. Деньги направляются напрямую, не задерживаясь на наших счетах!»

Идея не нова. Аналогичные организации активно работают в США и Канаде, а в Европе таких платформ пока нет. Нabitat.help можно назвать первопроходцем.

Схема работы платформы помощи людям очень проста.

1. Создать кейс. На это уйдет меньше часа вместе со всеми проверками. Собирать деньги можно по любым направлениям: для пожилых, хосписов, больных детей, приютов для животных, на строительство храма или компьютерные классы сельских школ… Чем убедительнее будет изложенная история, тем охотнее начнут помогать. После этого создатель кейса должен распространить информацию по соцсетям. Ведь друзья или друзья друзей, как правило, первые приходят на помощь. Это - первый уровень доверия.

2. Начать получать помощь от знакомых и незнакомых людей.

Отправлять деньги тоже очень просто. Вводишь номер банковской карты и сумму.

Это - новые инновационные (для России) возможности благотворительности. Сами люди и общество (не путать с государством!) должны стать регулятором помощи. Мы сами сможем решать, кто больше нуждается и кому перечислить необходимую сумму.

Вам нужна помощь? Регистрируйтесь и начинайте сбор. Если же вы знаете тех, кто нуждается в поддержке, - расскажите о нас.

КСТАТИ

Люди, которые жертвуют деньги на платформе Нabitat.help, могут в специальном чате связаться с теми, кому деньги предназначены, или с их представителями.

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