В «китайский» терминал Шереметьево перевели рейсы из Италии, Южной Кореи и Ирана

Рейсы из Италии теперь обслуживаются в терминале F – в том самом терминале, который уже прозвали «китайским» (ранее в него перевели все китайские рейсы). Это связано с эпидемией коронавируса в этих странах.

Итальянские проверки

Для того, чтобы отделить пассажиропотоки, было принято решение встречать их в терминале, где ежедневно ведется санитарно-карантинный контроль, термометрия с помощью тепловизора и анкетирование.

- Мы действуем в соответствии с протоколами. Это стандартная процедура по встрече пассажиров из стран с эпидемией, - рассказали в Роспотребнадзоре РФ.

Как проверяют пассажиров? На борт поднимаются два-три сотрудника санитарно-карантинного пункта в спецкостюмах и перчатках и начинают измерять температуру.

- В самолете старший бортпроводник докладывает, сколько человек в салоне, есть ли у кого-то жалобы на самочувствие. Далее начинается осмотр с тепловизорами. Задача - измерять температуру тела пассажиров. На расстоянии около 50-100 см ставим тепловизор, направляем в сторону головы и прибор сразу показывает температуру тела пассажира, - рассказывает Сергей Калинин, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте терминала F аэропорта Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если температура допустимая, то сотрудники санитарно-карантинного пункта дают команду на выход - в стерильную зону. Но в случае, если тепловизор покажет красный сигнал (37 градусов и выше), то на борт самолета вызовут медиков для тщательной диагностики. Пассажиру измеряют температуру тела с помощью градусника, установят предварительный диагноз и на месте примут решение об эвакуации с воздушного судна. Его доставят в ближайшую инфекционную больницу.

Остальные пассажиры сдадут анкеты с данными откуда прибыли и куда. Пройдут паспортный контроль, и пройдут вторую проверку – температуру измерят стационарные тепловизоры.

Проверки, как объяснили в аэропорту Шереметьево, будут проводиться только на рейсах, которые прибывают из Италии. Вылетать пассажиры будут из указанных ранее терминалов.

- Самолеты, прилетевшие из Италии, будут обеспечиваться в терминале F, вылетающие - остаются в терминалах, которые сейчас значатся в расписании, - рассказала Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево.

«Подозрительные» рейсы из Южной Кореи и Ирана

Перевели в терминал F аэропорта Шереметьево с 1 марта и рейсы из Ирана и Южной Кореи.

- В терминале F будут обслуживаться рейсы: SU 512 Москва - Тегеран и SU 513 Тегеран – Москва, SU 250 Москва – Сеул и SU 251 Сеул – Москва. Рейсы KE 923/924, выполняемые совместно с авиакомпанией Korean Air, также переводятся в терминал F, - рассказали в авиакомпании «Аэрофлот».

Авиакомпания продолжит оповещать пассажиров через центр бронирования и информации об изменениях в расписании. Кстати, с 28 февраля создан выделенный номер телефона 8 (495) 784-72-42 (обслуживание ведется круглосуточно на русском и английском языках).

Китайцы под наблюдением

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию в связи с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР). По данным на утро 2 марта, в мире зарегистрировано 89 066 случаев заболевания, наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй – 67103 случаев.

- Шереметьево - единственный в стране аэропорт, который продолжает принимать рейсы из КНР. Специально для этого был выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства, - рассказали в Роспотребнадзоре РФ.

По состоянию на 2 марта, под контролем остаются 7418 человек. Это пассажиры, которые прибыли из Китая. Их передали под медицинское наблюдение по месту жительства. Это не карантин, выходить на улицу можно. Просто их наблюдает врач по месту жительства.

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Все это похоже на чью-то недобрую шутку, которая сильно затянулась. Однако в связи с последними событиями, происходящими в Китае, о юморе говорить не приходится. Рейс SU-204, прилетевший в Пекин в аэропорт «Шоуду» утром 29 февраля, сразу взяли под наблюдение. Потому как еще до приземления получили сообщение - среди пассажиров есть один с симптомами коронавируса. (подробности)