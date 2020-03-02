Школам Москвы рекомендовано отменить занятия в бассейнах и массовые мероприятия из-за ОРВИ

Еще не во всех московских школах завершился карантин из-за ОРВИ и гриппа, как директора учебных заведений получили новые рекомендации. Всему виной опять детские простуды и грипп.

Теперь по предписанию главного санитарного врача столицы в школах Москвы временно отменяются выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах, в том числе и платные. Эти рекомендации прописаны в приказе № 65, подписанном 27 февраля 2020 года руководителем департамента образования и науки Москвы Исааком Калиной (полный текст приказа).

На документе стоит пометка «Разослать кураторам АО (административные округа. - Прим.), инспекторам АО, ГКУ СФК ДОНМ (служба финансового контроля Департамента образования и науки Москвы. - Прим.), руководителям ЦГУ (центральные городские учреждения. - Прим.) и образовательных организаций».

В приказе также говорится, что школьное начальство обязано проверять состояние здоровья детей утром на входе в классы во время так называемых «утренних фильтров». При этом все уроки уже начали проводить для каждого класса в своем отдельном кабинете. Чтобы дети не «бродили» по этажам на разные занятия, как раньше.

Вдобавок за самочувствием учеников будут следить в течение дня, в том числе и измерять у них температуру. Если ребенок явно заболевает, тогда его обязаны сразу изолировать от одноклассников до прихода родителей или законных представителей. Школа должна также сообщить о заболевших детях в районную поликлинику.

Помимо этого, все учебные заведения столицы обязаны запастись бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха, а также медицинскими масками.