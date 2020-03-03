2020-03-03T17:33:33+03:00
Происшествия

В Москве маршрутка влетела в столб: пострадали шесть человек и ребенок

На месте ДТП работает санавиация
Анастасия ВАРДАНЯН
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В результате ДТП пострадали семь человекВ результате ДТП пострадали семь человекФото: Фото очевидцев
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Во вторник, 3 марта, на улице Генерала Белобородова в районе Митино произошло ДТП с участием маршрутного такси. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и протаранил столб. Удар пришелся в лобовую часть. Сильнее остальных пострадал сам водитель и одна из пассажирок автобуса.

- В результате ДТП пострадали семь человек, среди них ребёнок. Санитарным вертолётом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуировали женщину в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы ее сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует состояние пострадавшей, - сообщили "КП" в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Остальных пострадавших больницы доставляют на автомобилях скорой помощи. На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя маршрутки, который превысил разрешенную скорость движения. Полиция проверяет, было ли в него разрешение на перевозку пассажиров.

Движение в районе улицы Генерала Белобородова частично перекрыто. Водителям стоит заранее планировать маршруты объезда.

В аварии на окраине Москвы пострадали 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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