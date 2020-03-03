В Москве не отменят массовые мероприятия из-за коронавируса

Первый подтвердившийся в Москве случай заражения коронавирусом не помешает устроить городские фестивали и праздники. Ранее медики нашли инфекцию у москвича, вернувшегося из Италии в конце февраля. С 27 февраля молодой человек после визита в поликлинику с симптомами ОРВИ находится в больнице.

«Пока нет решения о непроведении с связи с этим каких-либо запланированных мероприятий», - сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Напомним, на ближайшие длинные выходные с 7 по 9 марта намечен фестиваль «Вам, любимые» по случаю Международного женского дня. Его проведут на 14 площадках в центре, например, на Манежной и Пушкинской площади, Тверском бульваре. В программе - бесплатные концерты, кулинарные мастер-классы, занятия во флористических мастерских, чтение стихов, дегустации и каток. А на следующей неделе планируется фестиваль «Крымская весна», посвященный истории и культуре полуострова Крым. Он продлится с 14 по 22 марта. По словам Алексея Немерюка, пока речь не идет ни о полной отмене, ни о каких-то ограничениях этих и других массовых праздников.