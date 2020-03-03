«У меня не 11-й размер груди, а 15-й!»: москвичка с большим бюстом собрала поклонников в «Инстаграм» и живет за их счет

У Анастасии Бертье один миллион подписчиков. Москвичка с бюстом невероятных размеров пару раз в неделю балует почитателей свежим кадром. Хотите больше (хотя куда уж больше!) - можно перечислять красавице деньги и получать дополнительный контент.

ОТ ЛЮБВИ СБЕЖАЛА НА ВОСТОК

Недавно об Анастасии написали лондонские таблоиды.

artdikaya_ Pika pika Who is your favorite Pok mon?

- У меня размер груди 34K - британский. Наши журналисты перевели, что это как 11-й размер. Но это неправильно. Вообще русского размера такого не существует, но если правильно считать, то это будет 15-й! Грудь настоящая, - рассказала блогер журналисту «Комсомольской правды».

Последние два года Настя живет в Дубае. А родилась она в семье потомственных художников из Москвы. Рассказывает, что с детства были творческие устремления.

artdikaya_ I feel like you miss some bikinis in my feed Don t you?

- Отец и дед очень критиковали и у меня сложился синдром любителя - я всегда недовольна качеством своей работы. При этом хочется сделать идеально, а если не выходит отлично, я вообще не могу закончить. Училась в Текстильном университете, а потом в Высшей школе дизайна. Перфекционизм! - делится блогер.

После вузов Анастасия стала дизайнером. Но профессия казалась ей скучной - больше нравилось писать картины маслом.

artdikaya_ The idea is not to live forever, instead to create something that last forever

- Потом у меня случилась трагическая любовь и от нее я сбежала в Арабские Эмираты. Два года живу здесь. Начала брать частные заказы - здесь не так много хороших художников. Параллельно развивала инстаграм. Подписчиков становилось все больше…

ЭСКОРТОМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ

Тогда Настя пошла на сайты, где можно получать плату за свой контент. Нет-нет, никакой клубнички 18+. Все легально.

Работает портал так: автор блога выставляет ценник за свой продукт - стихи, картины или фото, в том числе как у Насти. Минимальный ценник у нашей героини 10$ в месяц. А дальше идут градации 25$, 50$ и так до 350$.

За десятку вам будут показываться немного больше фото, чем инстадива выкладывает на всеобщее обозрение. За максимальную стоимость вы получаете самые горячие кадры, фото-видео топлесс и бонус: фотосессию, белье для которой выберете вы.

Сколько денег Насте приносит платные сайты плюс реклама в Instagram - героиня утаивает. Она продолжает рисовать картины на заказ, но уже меньше - художества приносят не так много.

artdikaya_ Early Christmas vibes Ho ho ho

- Снимала квартиру, теперь перебираюсь на виллу с садовником и домработницей. Среди русских девушек, которые зарабатывают также у меня один из самых больших доходов. Естественно окромя тех, кто трудится в эскорте. Я таким не занимаюсь, - поделилась Анастасия.

ГДЕ КУПИТЬ ЛИФЧИК НА ТАКОЙ РАЗМЕР

В шутку россиянка именует себя голозадым философом.

-Иногда я люблю в своих постах поднимать острые темы: токсичные отношения, социальные явления. Раньше я много читала психологов. Фрейда плюс работы Сартра, Камю. Так что у меня есть свое мнение! Но люди привыкли стебаться над девушками с пышными формами, которые говорят на сложные темы.

artdikaya_ Check it out

Важная часть фотосессий Анастасии нижнее белье. Удивительно, но в магазинах можно купить подобный размер.

- Есть бренды, которые шьют белье для дам с большой грудью. Но даже у них мой размер - вершина линейки. Одежду приходится заказывать большого размера. Я ее отношу в ателье и там мне подгоняют по размеру: моя талия не такая широкая, как грудь.

Настя рассказывает, что уже достигла той степени популярности, когда ее узнают на улицах в Дубае или Европе.

- В жизни много поклонников. но я больше домашняя девушка. Много не хожу по клубам. Спортзал, фотосессии, прогулки с собачкой.

КСТАТИ

Почему мужчинам нравится большая грудь

— У сексологов есть ряд теорий на этот счет, — объясняет психолог Геннадий Овчинский. — Еще дедушка Фрейд писал про тягу к груди, которая идет из самого детства. Образ матери, плодородие — все это может на подсознательном уровне манить мужчин. Есть и нелепые теории, вроде того, что сеньоры с маленьким мужским достоинством окружают себя большими вещами. А еще важную роли играет пропаганда медиа: декольте, откровенные наряды в телеэкранах и интернете. Все это внушает: «Вот как надо, ищи такую».