2020-03-03T22:29:11+03:00
Общество

Новые линии метро в Москве: Бирюлевская пойдет от ЗИЛа в центр, а Рублево-Архангельская - в ближнее Подмосковье

В столице сейчас начинают строить сразу три новые линии метро - Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Коммунарскую. В Стройкомплексе столицы рассказали, где пройдут маршруты и какая от них польза будущим пассажирам
Светлана ВОЛКОВА
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Московское метро приростает новыми станциямиМосковское метро приростает новыми станциямиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Там, за МКАД

До конца этого года строители начнут копать котлованы на Рублево-Архангельской линии. На первом участке появятся станции от «Пресни» до «Строгино». А на втором отрезке - от «Троице-Лыково» до «Ильинской» (см. схему).

На новой линии три станции сделают пересадочными - «Строгино» (пересадка на одноименную ст. Арбатско-Покровской линии), уже действующая «Шелепиха» (на одноименную ст. БКЛ) и «Проспект Маршала Жукова» (на ст. «Ул. Народного Ополчения» БКЛ).

Что получат пассажиры: жители районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также Рублево-Архангельского смогут быстрее ездить по городу. При этом удобнее станут некоторые маршруты наземки. Их перенесут с Новорижского и Ильинского шоссе в Московской области к конечной станции новой ветки метро «Ильинская».

Длина маршрута: первый участок - 10 км, 5 станций; вся линия - 18,7 км, 9 станций (в том числе «Шелепиха»).

Когда откроют: первый участок - в 2024 - 2025 годах, вся линия - к 2028 году.

Рублево-Архангельская линия.

Рублево-Архангельская линия.

Поезда для кварталов реновации

Для Бирюлевской линии проложили, пока на бумаге, трассу первого участка (см. схему). Проект почти готов, а сама стройка может начаться в 2021 году. Поезда стартуют на этой линии от промзоны ЗИЛ. Здесь появится пересадка с действующей станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) на Бирюлевскую ветку. Затем новая линия пройдет через Нагатинскую пойму с пересадкой на станцию метро «Технопарк» Замоскворецкой линии. Рядом открылся развлекательный парк «Остров Мечты», и теперь по решению мэра Сергея Собянина здесь на новой линии построят дополнительную станцию «Парк чудес». Как раз для приезжающих сюда на отдых москвичей и туристов.

Еще одна остановка - в микрорайоне Курьяново в Печатниках, где пока метро нет. А другая станция, в Царицыно, разместится на Кавказском бульваре. Там уже расселяют пятиэтажки по программе реновации. А в будущем здесь вырастет современный квартал с новостройками.

Что получат пассажиры: сейчас в районах строительства новых станций живут порядка полумиллиона человек, а работают еще почти четверть миллиона. Для них время поездки по городу сократится на 20 - 30 минут. Линия разгрузит южные отрезки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий. Новую ветку в перспективе могут продлить от ЗИЛа в центр города.

Длина маршрута: первый участок - 20 км, 9 станций; вся линия - 43 км, 17 станций.

Когда откроют: первый участок - ориентировочно в 2024 - 2025 годах, вся линия - к 2028 году.

В некоторых районах впервые появится подземка.

Бирюлевская линия.

Бирюлевская линия.

На Троицк!

Тоннели на Коммунарской линии в Новую Москву уже строят. Первые 9 станций разместятся на участке от станции МЦК «Крымская» и метро «Севастопольский проспект» до «Бачуринской» (бывшая «Столбово»). Здесь пересадка появится на «Улице Новаторов» - на Большую кольцевую линию (БКЛ) и на «Академической» - на Калужско-Рижскую линию.

Потом линию начнут продлевать от «Бачуринской» до Троицка. На этом наземном маршруте должны построить еще шесть станций (см. схему). В этот же отрезок войдет уже действующая станция «Коммунарка». Пути по всей наземной части трассы накроют навесами от дождя и снега.

Что получат пассажиры: разгрузятся южные отрезки Сокольнической, Калужско-Рижской линий, а также соседние с ними дороги. У жителей юго-западных районов столицы появятся дополнительные удобные маршруты. При этом поездка до центра города ускорится на 30 - 40 минут.

Длина маршрута: первый участок - около 23 км, 9 станций; вся линия - 37,8 км, 16 станций.

Когда откроют: первый участок - к 2024 году; вся линия - 2028 - 2029 годы.

Коммунарская линия.

Коммунарская линия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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