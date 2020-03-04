"Ревновал ее даже к пациентам": в Москве водитель скорой убил жену-кардиолога

Когда вечером в квартире родителей никто не открыл дверь, 19-летний москвич понял, что произошло что-то страшное. Мать и отец не отвечали на телефонные звонки, а дверь квартиры была заперта изнутри. Молодой мужчина сразу позвонил в полицию. Самые страшные опасения подтвердились, когда вскрыли дверь. Внутри нашли убитую ударом в сердце 47-летнюю Лалу Оганесян. В соседней комнате в луже крови лежал ее 60-летний муж. Как выяснилось позже, мужчина убил супругу, после чего попытался свести счеты с жизнь.

- Подозреваемый в тяжелом состоянии в реанимации одной из городских больниц. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство", - сообщила "Комсомольской правде" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

За жизнь мужчины борются медики. Как только он придет в сознание, его допросят следователи. А пока остается только гадать, что же толкнуло его на это жуткое преступление. Супруги прожили в браке 21 год.

Погибшая Лала Оганесян - кардиолог с 24-летним стажем. Женщина окончила Ереванский медицинский институт и переехала в столицу еще в 90-х. За это время она успела поработать кардиологом в нескольких муниципальных поликлиниках. Последние десять лет еще и успевала подрабатывать в частных медицинских центрах. С мужем, который на 13 лет старше, Лала познакомилась на работе. Они по сути коллеги: мужчина более 30 лет отработал водителем машины скорой помощи. Единственный сын пары тоже решил стать врачом. Сейчас молодой человек учится в одном из медицинских вузов.

По его версии, родители поссорились из-за ревности.

- Отец старше мамы и он часто ее ревновал даже к пациентам. Поводы придумывал на ровном месте, на самом деле никаких оснований для этого не было, - рассказал следователям сын убитой женщины.

Эту же версию подтверждают и соседи.

- Хорошая семья: не пили, не курили. Но ругались часто. Он на нее постоянно кричал, властным был мужиком, - рассказала соседка семьи Диана Гололобова.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

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