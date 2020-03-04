2020-03-04T14:44:05+03:00
Общество

"Чувствую себя хорошо, температура 36,6": первый москвич с диагнозом коронавирус ведет трансляцию из больницы

Давид Беров уверяет, что никого не успел заразить
Анастасия ВАРДАНЯН
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Давид Беров уверяет, что никого не успел заразитьДавид Беров уверяет, что никого не успел заразитьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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За судьбой первого москвича, у которого подтвердили коронавирус, кажется, следит вся страна. Футболист-любитель Давид Беров до сих пор не верит в поставленный диагноз. И это не удивляет. Про болезнь все рассказывают как про смертельно опасную чуму, а у него даже насморка нет. Напомним, легкое недомогание мужчина почувствовал после возращения из Италии. В итоге, попал в первую инфекционную больницу, где у него взяли несколько проб на коронавирус.

Почти неделю Давид находится в стационаре и ведет трансляцию в своих соцсетях обо всем что с ним происходит.

- Я чувствую себя очень хорошо. Никаких симптомов уже несколько дней у меня нет. Последние четыре дня у меня температура 36,6 я абсолютно здоров, - рассказывает Давид.

Давид Беров записывает видео из больницы.

Кажется, больше всего он переживает не за себя, а за родных, которые попали под карантин.

- Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они сейчас на карантине в больницах. У них нет и не было никаких симптомов болезни. А анализы не подтвердили у них коронавирус, - заявил Давид.

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По словам Давида, никого из футболистов после возращения из Италии он не видел.
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Выписку Давида из больницы ждет его футбольная команда. По словам Давида, никого из футболистов после возращения из Италии он не видел.

- После возвращения из Италии с одноклубником по футбольной команде "Мегамужики" Дмитрием Егоровым я не виделся. Все те, кто боятся, что его видел, обнимал, целовал могут быть спокойны. Он не болен...

За онлайн-дневниками Давида следят уже более четырех тысяч человек и эта цифра с каждым днем растет. Сам Давид признается, что раньше у него не было всего триста подписчиков и блогером быть он не собирался: "коронавирус заставил".

davidberovdavidberov
За онлайн-дневниками Давида следят уже более четырех тысяч человек и эта цифра с каждым днем растет.
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Напомним, 2 марта информацию о первом заболевшим коронавирусом москвиче официально подтвердил Роспотребнадзор Росиии. По официальным данным, Давид 21 февраля заразился именно в Италии. В Москву он прилетел 23 февраля и спустя пять дней обратился в поликлинику. Медики отмечают, что болезнь у него протекает в легкой форме.

ОФИЦИАЛЬНО

"Пробы отрицательные!"

«Были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших в Москве с заболевшим коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, по данным исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам. - Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Карантин оплачивают, а врачи приходят на дом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России рассказал, как организованы в Москве мероприятия по защите от коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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