"Чувствую себя хорошо, температура 36,6": первый москвич с диагнозом коронавирус ведет трансляцию из больницы
За судьбой первого москвича, у которого подтвердили коронавирус, кажется, следит вся страна. Футболист-любитель Давид Беров до сих пор не верит в поставленный диагноз. И это не удивляет. Про болезнь все рассказывают как про смертельно опасную чуму, а у него даже насморка нет. Напомним, легкое недомогание мужчина почувствовал после возращения из Италии. В итоге, попал в первую инфекционную больницу, где у него взяли несколько проб на коронавирус.
Почти неделю Давид находится в стационаре и ведет трансляцию в своих соцсетях обо всем что с ним происходит.
- Я чувствую себя очень хорошо. Никаких симптомов уже несколько дней у меня нет. Последние четыре дня у меня температура 36,6 я абсолютно здоров, - рассказывает Давид.
Давид Беров записывает видео из больницы.
Кажется, больше всего он переживает не за себя, а за родных, которые попали под карантин.
- Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они сейчас на карантине в больницах. У них нет и не было никаких симптомов болезни. А анализы не подтвердили у них коронавирус, - заявил Давид.
Выписку Давида из больницы ждет его футбольная команда. По словам Давида, никого из футболистов после возращения из Италии он не видел.
- После возвращения из Италии с одноклубником по футбольной команде "Мегамужики" Дмитрием Егоровым я не виделся. Все те, кто боятся, что его видел, обнимал, целовал могут быть спокойны. Он не болен...
За онлайн-дневниками Давида следят уже более четырех тысяч человек и эта цифра с каждым днем растет. Сам Давид признается, что раньше у него не было всего триста подписчиков и блогером быть он не собирался: "коронавирус заставил".
Напомним, 2 марта информацию о первом заболевшим коронавирусом москвиче официально подтвердил Роспотребнадзор Росиии. По официальным данным, Давид 21 февраля заразился именно в Италии. В Москву он прилетел 23 февраля и спустя пять дней обратился в поликлинику. Медики отмечают, что болезнь у него протекает в легкой форме.
ОФИЦИАЛЬНО
"Пробы отрицательные!"
«Были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших в Москве с заболевшим коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, по данным исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам. - Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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