"Чувствую себя хорошо, температура 36,6": первый москвич с диагнозом коронавирус ведет трансляцию из больницы

За судьбой первого москвича, у которого подтвердили коронавирус, кажется, следит вся страна. Футболист-любитель Давид Беров до сих пор не верит в поставленный диагноз. И это не удивляет. Про болезнь все рассказывают как про смертельно опасную чуму, а у него даже насморка нет. Напомним, легкое недомогание мужчина почувствовал после возращения из Италии. В итоге, попал в первую инфекционную больницу, где у него взяли несколько проб на коронавирус.

Почти неделю Давид находится в стационаре и ведет трансляцию в своих соцсетях обо всем что с ним происходит.

- Я чувствую себя очень хорошо. Никаких симптомов уже несколько дней у меня нет. Последние четыре дня у меня температура 36,6 я абсолютно здоров, - рассказывает Давид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/764528" frameborder="0"></iframe> Давид Беров записывает видео из больницы.

Кажется, больше всего он переживает не за себя, а за родных, которые попали под карантин.

- Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они сейчас на карантине в больницах. У них нет и не было никаких симптомов болезни. А анализы не подтвердили у них коронавирус, - заявил Давид.

davidberov По словам Давида, никого из футболистов после возращения из Италии он не видел.

Выписку Давида из больницы ждет его футбольная команда. По словам Давида, никого из футболистов после возращения из Италии он не видел.

- После возвращения из Италии с одноклубником по футбольной команде "Мегамужики" Дмитрием Егоровым я не виделся. Все те, кто боятся, что его видел, обнимал, целовал могут быть спокойны. Он не болен...

За онлайн-дневниками Давида следят уже более четырех тысяч человек и эта цифра с каждым днем растет. Сам Давид признается, что раньше у него не было всего триста подписчиков и блогером быть он не собирался: "коронавирус заставил".

davidberov За онлайн-дневниками Давида следят уже более четырех тысяч человек и эта цифра с каждым днем растет.

Напомним, 2 марта информацию о первом заболевшим коронавирусом москвиче официально подтвердил Роспотребнадзор Росиии. По официальным данным, Давид 21 февраля заразился именно в Италии. В Москву он прилетел 23 февраля и спустя пять дней обратился в поликлинику. Медики отмечают, что болезнь у него протекает в легкой форме.

ОФИЦИАЛЬНО

"Пробы отрицательные!"

«Были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших в Москве с заболевшим коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день, по данным исследований Роспотребнадзора, у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам. - Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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