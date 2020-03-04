2020-03-04T14:51:15+03:00
Происшествия

На юго-западе Москвы мужчина с ножом с криками «Аллах Акбар» напал на полицейских

Патрульные были вынуждены открыть огонь - 27-летний мигрант ранен
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments5
По словам врачей, в момент нападения на полицейских мигрант был в состоянии сильного алкогольного опьянения.По словам врачей, в момент нападения на полицейских мигрант был в состоянии сильного алкогольного опьянения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полицию вызвали очевидцы. Минувшей ночью на улице Бутлерова (это юго-запад Москвы, район Коньково) появился неадекватный мужчина азиатской внешности с ножом. Свидетели рассказывают, что он несколько раз ударил себя ножом, из ран текла кровь, а он шел по улице, время от времени бросаясь на прохожих.

Спустя несколько минут на место прибыл ближайший патруль.

- На законные требования полицейских опустить нож, мужчина не реагировал и продолжал приближаться, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Два предупредительных в воздух агрессивного мужчину тоже не остановили. Патрульные были вынуждены открыть огонь. Неизвестный с ножом получил ранения в область шеи и ногу.

- Приближаясь к полицейским, мужчина несколько раз громко выкрикнул «Аллах акбар», - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Очевидцы рассказывают, что все начали разбегаться, подумали, что сейчас будет взрыв.

По данным «КП», раненого мужчину доставили в реанимации. Он сейчас находится на искусственной вентиляции легких. В сознание еще не приходил.

Личность установлена. 27 лет, уроженец Таджикистана. По словам врачей, в момент нападения на полицейских мигрант был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Парком развлечений «Остров мечты» довольны 90% посетителей
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов
«Остров мечты»: Девять сказочных миров и более 20 аттракционов
Начальником ГУ МЧС России по Москве назначен Сергей Желтов
Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий
Отец первоклашки, получившего ожоги от кварцевой лампы, рассказал о здоровье сына
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен
Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
Серийного вора задержали в Домодедово
На mos.ru открылся раздел о профилактике коронавируса
Пассажиры московского метро воспользовались БКЛ почти 60 млн размещали
Погода в Москве на 3 марта 2020 года: небольшой дождь и +6 днем
Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице
Полиция задержала в Москве банду мошенников
В выходные «Остров мечты» посетили более 150 тысяч человек
Наталья Сергунина рассказала о городской программе «Сделано в России»
Пассажир упал на рельсы на зеленой линии метро Москвы
В Подмосковье зарезали водителя такси
Погода в Москве на 2 марта 2020 года: в город пришла дождливая весна
Валерий Гергиев: Орган в «Зарядье» уникален по своему звучанию
Пианист Борис Березовский назвал шедевром новый орган в МКЗ «Зарядье»
Денис Мацуев отметил важность открытия Большого органа в «Зарядье»