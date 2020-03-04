На юго-западе Москвы мужчина с ножом с криками «Аллах Акбар» напал на полицейских

Полицию вызвали очевидцы. Минувшей ночью на улице Бутлерова (это юго-запад Москвы, район Коньково) появился неадекватный мужчина азиатской внешности с ножом. Свидетели рассказывают, что он несколько раз ударил себя ножом, из ран текла кровь, а он шел по улице, время от времени бросаясь на прохожих.

Спустя несколько минут на место прибыл ближайший патруль.

- На законные требования полицейских опустить нож, мужчина не реагировал и продолжал приближаться, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Два предупредительных в воздух агрессивного мужчину тоже не остановили. Патрульные были вынуждены открыть огонь. Неизвестный с ножом получил ранения в область шеи и ногу.

- Приближаясь к полицейским, мужчина несколько раз громко выкрикнул «Аллах акбар», - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Очевидцы рассказывают, что все начали разбегаться, подумали, что сейчас будет взрыв.

По данным «КП», раненого мужчину доставили в реанимации. Он сейчас находится на искусственной вентиляции легких. В сознание еще не приходил.

Личность установлена. 27 лет, уроженец Таджикистана. По словам врачей, в момент нападения на полицейских мигрант был в состоянии сильного алкогольного опьянения.