«Из головы мальчишки текла кровь, они с сестрой кричали, что это все мама»: в Москве семилетние двойняшки сбежали от многодетной матери

Вторые сутки воспитательница детского сада при московской школе №947 не спит. Екатерина Волкова (имя изменено в интересах следствия) переживает за судьбу двойняшек, которых днем 2 марта она нашла во дворе своего дома в районе Бирюлево Восточное.

- Около трех часов дня я возвращалась после первой смены с работы из детского сада и заметила во дворе плачущего мальчика. Конечно, я не могла пройти мимо. Подошла и ахнула: из головы у него текла кровь. Наклонилась и узнала в нем мальчишку, который всего год назад ходил в мою группу, - рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомолке» Екатерина Волкова. – Я сначала решила, что он упал. Но мальчик сказал, что его избила мама. Он хлюпал носом и бормотал, что она пьяная. Пока мы с ним разговаривали, ко мне подбежала его сестра-двойняшка, я ее тоже хорошо помню, так как они вместе ходили в мою группу. Девочка тоже плакала и говорила, что сбежала из дома от пьяной мамки, которая кричит и бьет.

Вместе с перепуганными детьми воспитательница зашла в квартиру соседки. Женщина знала телефон местной службы ПДН и сразу позвонила туда. Пока ждали, мальчику обработали рану на лбу. А потом накормили детей супом. После этого брат с сестрой успокоились и стали рассказывать жуткие вещи. Все это время мама малышей даже не искала их.

- Дети говорили, что несколько дней ничего не ели. Они и правда на еду как волчата голодные накинулись. Рассказывали, что мама пьет, что они где-то гуляют по ночам. Я была просто шокирована этими откровениями, не могла в это поверить. Мама детей - моя соседка и я часто раньше ее видела, когда она приходила за детьми в детский сад, - рассказала Екатерина Волкова.

Через час приехали сотрудники ПДН и полиции. По словам Екатерины, они просто поговорили с детьми и никаких мер не предпринимали.

- Примерно в 20.00 приехала скорая, которую я сама вызвала. Врачи хотели забрать мальчика, говорили, что у него может быть сотрясение мозга. Но сотрудница опеки настояла на том, чтобы его не отвозили в больницу. Меня это просто шокировало. Она забрала у нас детей и отдала их бывшему мужу матери, - рассказала Екатерина. – Причем это не их отец.

Брат и сестра из многодетной семьи. Всего у матери-одиночки четверо детей: старший брат двойняшек уже совершеннолетний, еще одной девочке сейчас 8 лет. Отец двойняшек умер и мать воспитывала детей одна.

- Год назад она продала дом в Подмосковье и переехала с детьми в наш дом. Отец двойняшек к тому времени уже умер. У нее был статус матери одиночки и малоимущей. Знаю, что им государство помогало с покупкой мебели и одежды. Но тогда, год назад она точно не пила. Детей она почти всегда сама приводила и забирала из детского сада. Они не жаловались на маму, были всегда опрятно одеты и синяков я никогда не замечала. Что у нее случилось, я не знаю. Но еще две недели назад она перестала приводить детей в детский сад, - рассказала Екатерина.

Как удалось выяснить «КП», брат и сестра до сих пор не ходят в детский сад. Мобильный телефон их мамы отключен. Скорее всего, дети находятся у бывшего мужа многодетной матери.

- Мы видели, их забрал Рауль. Это отец ее старшего ребенка, - рассказали «КП» соседи.

На каком основании мужчине передали малышей и почему опека была так против их госпитализации, сейчас выясняет Следственный комитет. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Опека могла прикрыть мать, чтобы не раздувать скандал»

- Что бы ни произошло в семье, но кровь на лице ребенка и следы побоев это повод, как минимум, для госпитализации и доследственной проверки. И именно опека в этой ситуации должна была настоять на госпитализации. Но видимо, сотрудники ПДН решили не раздувать скандал. Многодетная и малоимущая семья со стопроцентной вероятностью стояла на учете. Контролировать условия жизни должны были сотрудники ПДН и, конечно, их по голове за такой случай никто не погладит. Остается надеяться, что следствие установит все обстоятельства случившегося с детьми, - прокомментировал «КП» полковник юстиции Дмитрий Фролов.