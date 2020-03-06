Как гаджеты меняют наше тело

Природа подстраивается под нас, людей, реагируя на наши желания и потребности – это происходит ежедневно, на протяжении многих веков. Правильно распределяя своё время, мы в буквальном смысле меняем мир – как снаружи, так и внутри себя, ведь ничего не происходит случайно.

В беседе с нашим корреспондентом автор книг и философ Евдокия Лучезарнова объяснила данный феномен с точки зрения законов природы и квантовой теории поля.

– Сейчас много говорят о том, что люди постоянно меняются внешне и внутренне. Как Вы полагаете, что это за изменения, с чем они связаны?

– Раньше у людей были больше задействованы органы зрения, они наблюдали этот мир и с ним работали. Сейчас более активны звуковые струны. Человек начал «жить ушами» – огромное количество времени он проводит с телефоном. Наш слух постоянно занят длинными волнами. Поскольку телу человека сейчас нужно впитывать длинные волны, а раньше оно работало в коротковолновом диапазоне, то, естественно, тело вынуждено приспосабливаться.

Как пример – когда в моду вошли длинноногие, высокие красотки, их откуда-то взялось очень много: природа тут же приспособилась. Природа очень грамотно реагирует на потребности человека. Когда она заметила, что у людей серьёзно увеличилась потребность в звуках, она стала переделывать и самого человека. Изменились человеческие тела, изменилось и внутреннее течение энергии по телу, даже понятие здоровья поменялось. Самое главное – помнить: то, на что человек тратит время, определит настоящее и будущее человека.

– Вы говорите о природе так, будто это какое-то разумное существо. Как природа могла что-то «заметить»?

– Природа очень разумна. Она постоянно мутирует и привыкла к изменениям. Человеческое тело полностью собрано из природных элементов. Соответственно, если внутри какого-то элемента начинаются сильные изменения, то окружающая природа реагирует. Это совершенно естественно.

– Каким образом, за счёт чего природа «видит» и «слышит»?

– Согласно квантовой теории поля, в рамках которой изучаются основные законы физики, существуют кванты света. Благодаря им мы живём, общаемся друг с другом, на них основана вся природа. С природой мы взаимодействуем постоянно. Мы дышим этим воздухом, употребляем в пищу эти микроэлементы, видим все эти природные построения. Когда человек создаёт окружающий мир, он просто «срисовывает» его с природы и ничего нового не придумывает. Природа и человек – это совершенно единый конгломерат, живущий на планете Земля, который находится в постоянном взаимодействии. Понаблюдайте сами, как хорошо работать с природой. У нас прекрасное настроение, мы вышли – и вдруг нас встретило солнце. У нас плохое настроение – и нас встречают тучи. Возможно ли, что это мы вызвали эти тучи и солнце или это просто случайное совпадение? Согласно теории вероятности и математической статистики, это реально – вероятность нашего столкновения. Можно вспомнить и известный из физики практический пример «Дифракция электронов». В упомянутом эксперименте электроны проходят через две щели – когда этот процесс фиксирует наблюдатель, они ведут себя одним способом, а когда наблюдателя нет – другим. То же самое – природа и люди.

– Как же тогда поступить, чтобы природе не вредили действия человека? Уходить в леса, отказываться от телефона?

– Я считаю, что, прежде всего, человек должен хронометрировать своё собственное время. И сначала посчитать, сколько же времени он проводит с телефоном, а сколько времени он проводит с жизнью, то есть сколько он смотрит вокруг, и сколько он слушает. Чем он живёт в конечном итоге? Когда человек найдёт баланс, то и природе будет очень хорошо от взаимодействия с человеком. Узнать подробнее о том, как правильно работать со временем, вы можете на моём сайте Luchezarnova.com.

– Но мы ведь не только слушаем телефон, сегодня мы чаще используем его для просмотра видео и чтения. Время просмотра и слушания телефона тоже необходимо хронометрировать?

– Говоря о хронометраже своего времени, я, в первую очередь, имею ввиду разделение нашего общения с телефоном и с окружающим миром. Когда мы смотрим изображение в телефоне, мы видим картинку, уже взятую из окружающего мира кем-то другим. Это изображение не природное – просматривая фото или видео, мы пользуемся «отходами» других людей. На экране смартфона мы видим изображение так, как оно запечатлено другим человеком с его видением мира. Но, когда мы работаем напрямую с природой, когда мы сами смотрим на живого человека, на живую природу, дерево, цветочек, на живую клеточку или на живую звезду, мы становимся единым целым со всей Вселенной. Безусловно, кто-то может пожелать всю жизнь прожить на чужих отходах, но я не думаю, что это приятно. Питаться чьим-то переработанным «мусором» – так себе идея, ведь где гарантия, что этот человек через свои изображения передаёт нам лучшее? Возможно, всё наоборот: лучшее уже «скушал» его мозг, а нам осталось только то, что ему не подошло.

– Как научиться соблюдать временной баланс и не питаться информационными «отходами»?

В пространстве существует замечательная точка под названием «точка золотого сечения». Когда мы в неё попадаем, у нас всё ладится, и наступает полная гармония. Старайтесь попадать в эту точку! Тогда у вас всё будет хорошо. Для этого важно анализировать свои ощущения. Если в вас превалирует звуковая зависимость, значит, больший отрезок жизни вы берёте от звука и меньший – от цвета и от зрения.

– Но ведь мир жесток? Когда мы сталкиваемся с негативными эмоциями посторонних, а порой и близких нам людей, это может в момент разрушить обретённую нами гармонию…

– Да, к сожалению, этот мир стал слишком конфликтным и агрессивным. Люди начинают забиваться в свою норку, в свою берлогу, чтобы спрятаться от конфликтов и зла. Редкий человек пытается выйти навстречу этому миру и полностью распахнуться. А в природе можно только так – распахнитесь всем сердцем, вместите в себя эту природу, этот космос и наслаждайтесь негой, которая течёт практически отовсюду. Так можно «поймать» ощущение жизни «здесь и сейчас», потому что в такие моменты в нас поступает «чистое» время – без навязчивых мыслей о том, что было и будет. О том, как принимать время, я объясняю читателям в своей книге «Время – это так».

Эта энергия останется в вас, и когда вы встретитесь с хмурыми, обозлёнными людьми, их несостоятельностью и колючестью, у вас хватит сил, чтобы поделиться с ними благостной энергией через точку золотого сечения. Тогда эти люди тоже станут только радостнее и начнут искать в мире самое лучшее. Также, как и вы, они научатся радоваться и маленькому цветочку, и распускающемуся листочку, и человеку, который говорит приятные, позитивные слова.