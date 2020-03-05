"У нее умерла мать вот и забухала": Подруга рассказала, что творилось в семье с шестилетними двойняшками

Кажется, за судьбу шестилетних двойняшек, которых на улице во дворе своего дома нашла воспитательница детского сада, теперь можно быть спокойными. Проверку ведет московская полиция, а после публикации в "Комсомолке" к делу подключился Следственный комитет и аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Напомним, шестилетнего мальчишку, из головы которого текла кровь, во дворе многоэтажки в районе Бирюлево Восточное 2 марта нашла Екатерина Волкова*. Женщина хорошо знала ребенка, еще год назад он ходил в ее группу в детском саду при школе №947. Мальчик рассказал, что его ударила мама. А через несколько минут на улицу выбежала его сестра-двойняшка. Почти пять часов дети пробыли в квартире соседей. Все это время мама их не искала. Малыши рассказывали своей спасительнице жуткие вещи про маму, которая якобы пьет, бьет их, не кормит и заставляет гулять по ночам.

Проверку ведет московская полиция, а после публикации в "Комсомолке" к делу подключился Следственный комитет и аппарат уполномоченного по правам ребенка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что это, детские фантазии или правда, выясняют правоохранительные органы. Детей изымать из семьи не стали. Женщина отделалась административным протоколом. Тем временем родственники и друзья многодетной мамы уверяют, что женщина чуть ли не идеальная родительница. А для случившегося запоя у нее была веская причина: две недели назад умерла ее мать.

Двойняшки - младшие из четырех детей Светланы Романовой*. 47-летняя женщина к тому же бабушка. Пять лет назад у ее старшего сына, которому сейчас за 20, родился ребенок. Средняя дочка всего на год старше близнецов. Вот что "Комсомолке" рассказала подруга многодетной мамы.

В этом частном доме малыши жили до смерти отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Она жила детьми. Раньше у них со вторым мужем, который отец двойняшек, был огромный дом в Подмосковье. У детей было все: куча игрушек и даже своя собственная детская площадка во дворе. Но случилось горе, муж умер. Одна дом она не потянула. Год назад продала его и переехала в квартиру в Москве. С детьми справлялась, все у них хорошо было. Двойняшки ходи в сад, а их сестренка в школу.

Малыши рассказывали своей спасительнице жуткие вещи про маму, которая якобы пьет, бьет их, не кормит и заставляет гулять по ночам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Она пила?

- Нет! Ну что вы, раньше такого не было. Сорвалась после смерти матери, которой не стало две недели назад. Они очень близки были. Мама постоянно ей с детками помогала. Вот это горе ее и покосило: забухала.

- А что произошло в тот день, когда сбежали дети? Она Вам рассказывала?

- Она в тот день выпила с горя. Дети в сад не ходили и были в ней дома. Сына она не била. Сказала, что тот играл с пылесосом и прибор заискрил. Она просто оттолкнула его, чтобы малыша током не ударило. Он ударился о стену.

- А как дети на улице оказались?

- Она это сама не знает. Говорит, что просто уснула, а проснулась, когда в дверь полиция стучала.

- То есть она не заметила, что двое детей пропали?

- Вы поймите, горе у человека. Не надо ее осуждать. Она после случившегося и капли в рот не берет. Нельзя у нее детей забирать, это просто недоразумение.

Многодетная мама уже давно бабушка. На фото ее старший сын и невестка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Где сейчас дети?

- Они с мамой. Но она не одна, ей помогает первый муж. Он вообще в последнее время их поддерживал, в том числе и финансово.

- Она нигде не работает?

- Когда ей работать, у нее трое маленьких детей,о на только ими занимается.

ОФИЦИАЛЬНО

"На учете в ПДН не стояли!"

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что двое несовершеннолетних находясь в квартире по постоянному месту проживания включили пылесос, который задымился и стал искрить. Для предотвращения возгорания, мать оттолкнула несовершеннолетнего выключая бытовое устройство в результате чего мальчик ударился головой о предмет мебели и получил ушиб мягких тканей головы, - рассказал "КП" Владимир Васенин, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве. - Характерно, что в отношении несовершеннолетних каких-либо жалоб и замечаний из образовательных учреждений не поступало. На учете в ПДН семья не состоит. Семью характеризуют положительно. В отношении мамы составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ. Принято решение о временном наблюдении за семьей со стороны полиции. В настоящее время проверка по данному факту продолжается.

* имена героев изменены

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