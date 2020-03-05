В столице осталось расселить 24 пятиэтажки первой волны сноса

Реновация в Москве уже вовсю идёт, но в некоторых районах ещё не расселены пятиэтажки первой волны сноса. Четыре из них планируют разобрать до конца 2020 года. Напомним, по данным мэрии Москвы, за последние почти двадцать лет по первой программе сноса более 160 тысяч семей или около 480 тысяч москвичей переехали из ветхих хрущевок в новые квартиры. Всего планировалось расселить более 1700 старых домов.

- Из первой программы сноса пока остаются 24 пятиэтажки - на северо-западе, северо-востоке и западе столицы, - сообщил сегодня, 5 марта, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Из них 4 дома на северо-востоке снесут за счёт бюджета уже до конца этого года. Расселение ещё 20 домов должны были провести инвесторы, но они смогут снести лишь пять зданий из этого списка. Оставшиеся 15 хрущевок будут расселяться и демонтироваться за счёт города.

При этом сроки полного завершения первой программы сноса столичные власти пока не называют.

Что касается программы реновации, то по словам Рафика Загрутдинова сейчас для ее участников проектируется около 1,3 миллиона квадратных метров жилья и строятся 2,1 миллиона «квадратов».

- До конца 2022 года планируем построить 45 тысяч квартир для участников реновации, - добавил глава департамента строительства Москвы. - За это же время порядка 300 пятиэтажек расселим и снесем.

Для справки: программа реновации жилья в Москве завершится в 2032 году. В ней участвуют порядка 1 миллиона жителей из 5173 домов (около 350 тыс. квартир).

В Москве подобрана 431 стартовая площадка во всех округах Москвы для строительства новых домов более чем на 6,7 миллионов квадратных метров. Порядка 20% стартовых площадок находятся на месте домов, расселяемых по программе реновации.

Сейчас идет или завершилось переселение более 22,5 тысяч человек из 104 домов (уже переселено более 12,7 тыс. жителей).