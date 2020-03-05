Небо, вертолет и женщина-пилот

Несмотря на то что в России уже много лет женщины наравне с мужчинами могут учиться на пилотов, в этой профессии дамы - все-таки редкость. Первый в нашей стране пилот санавиации Екатерина Орешникова уверена, у хорошего пилота, как у поэта - нет мужского или женского пола.

В НЕБЕ ПРОБОК НЕТ

За последние 28 лет, именно столько с перерывом на декретный отпуск она работает пилотом, налетала более 4000 тысяч часов. Это в разы больше, чем у многих ее коллег-мужчин. Но хвастаться Катя не любит.

Летать в 90-х годах она начинала в коммерческой авиакомпании, потом перешла на службу в МЧС. В чрезвычайном ведомстве летала на пожарных вертолетах. Приходилось тушить пожары не только в России, но в зарубежных странах. Где она только не была: Греция, Индонезия и дальше по списку.

Последние пять лет Екатерина работает в Московском авиационном центре.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние пять лет Екатерина работает в Московском авиационном центре. Она тут единственная женщина, которая наравне с мужчинами управляет вертолетами. Ее ВК117С-2 как скорая, даже сирена и спецсигналы есть, только вместо дороги - небо. Там пробок нет!

- Время для подготовки ко взлету после вызова 5 минут. До любой даже самой отдаленной точки добираемся максимум за 15 минут. Конечно, это намного быстрее чем на автомобиле. К примеру, на ДТП мы прилетаем иногда даже быстрее Госавтоинспекции, - рассказала "КП" Екатерина Орешникова.

Куда только не приходилось приземляться: набережные, парки, скверы и даже московская кольцевая автодорога. Катя признается, и без того непростой процесс посадки вертолета часто усложняют зеваки.

- У нас сейчас все и все снимают на камеры мобильных телефонов. Люди видят вертолет и словно по команде начинают записывать видео. Иногда так увлекаются процессом, что лезут прямо под винт вертолета, опасность не чувствуют или не понимают. Причем касается это и пешеходов, и автомобилистов, - рассказал Екатерина. - Еще одна проблема - провода. В центре Москвы их уже убрали, а вот на окраинах пока не успели. Нужно быть максимально острожным, чтобы их не задеть. Так что перед полетом стараюсь успеть изучить местность.

Ее ВК117С-2 как скорая, даже сирена и спецсигналы есть, только вместо дороги - небо. Там пробок нет!Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что каждый день Кате приходится видеть страдания людей она рассказывать не любит. Сложнее всего ей даются вызовы, где пострадавшие - дети.

- Я с каким-то ужасом жду наступления лета. Каждый год огромное количество случаев выпадения детей из окон. А что может быть проще, чем поставить детские замки. Не понимаю, почему люди это не делают!? Я как мама просто призываю всех родителей заранее позаботиться о том, чтобы дети не могли открыть окна, - обратилась к москвичам Екатерина.

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Муж Екатерины тоже пилот. Они познакомились на работе и уже почти 25 лет вместе.

- Мы с будущим мужем служили в одном авиаотделе. Он был моим сменщиком, так что на работу мы выходили в разные дни. А вот летали на одном вертолете. А началось все вот с такой казалось бы мелочи. Точно так же как и водитель в машине, пилот в вертолете все настраивает под свой рост. Меня жутко злило, что каждый раз кто-то переделывал все под себя. Как-то раз услышала такие же жалобы от неизветсного мне тогда коллеги высокого роста. Так мы и познакомились с мужем!

А вот дочка двух пилотов решила выбрать вполне земную профессию. Девочка мечтает стать учителем русского языка и литературы.

Там пробок нет!Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОСЬЕ "КП"

Екатерина Орешникова

12 сентября 19** года родилась в Москве

В 1991 году окончила Московский авиационный институт и одновременно получила диплом запорожского авиационного училища

В 1992 году пришла на работу пилотом в авиакомпанию "Московские воздушные линии"

В 1996 году вышла замуж.

В 1998 году родила дочь.

В 1999-м поступила на службу в МЧС.

В 2015 стала работать в Московском авиационном центре Департамента ГОЧСиПБ

* Екатерина просила не указывать год ее рождения.

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