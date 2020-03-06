Собянин: Режим повышенной готовности в Москве - мера профилактики коронавируса

Москва успешно противостоит коронавирусу: в многомиллионном мегаполисе установлен пока только один случай заражения – заболел молодой мужчина, отдыхавший в Италии. Сдерживать распространение инфекции из Поднебесной удается благодаря беспрецедентным мерам профилактики и контроля, предпринятым в столице. Тем не менее, число заболевших растет и в Европе, и во всем мире. Москва – это крупный транспортный узел, аэропорты столицы ежедневно принимают и провожают тысячи туристов из российских регионов и из других стран. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности и перевел оперативный штаб по контролю за коронавирусом на круглосуточный режим работы. Об этом решении Собянин рассказал в своем личном блоге:

- Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. Благодаря совместным усилиям Федерального оперативного штаба, Роспотребнадзора и Правительства Москвы нам удается избежать массового распространения инфекции. Но, несмотря на принимаемые меры, появляются сведения о новых заболевших. Как уже сообщалось, есть один подтвержденный случай и в Москве. Очевидно, что полностью закрыть границы невозможно. Каждый день в Москву прилетают тысячи людей со всего света. Наш город является главным транспортным хабом страны, через который проходит половина всех пассажиров авиационного и железнодорожного транспорта. Поэтому Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания, - написал мэр столицы. - Мною принято решение о введении в городе режима повышенной готовности для городских служб – амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. О проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации буду подробно информировать москвичей.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ?

Это разумная мера предосторожности, которая позволит подготовить столицу к возможному распространению вируса и одновременно повысит бдительность всех городских служб – от врачей и эпидемиологов до транспорта и городского хозяйства. При этом город будет продолжать жить своей обычной жизнью: будут работать магазины, рестораны, кафе, проводиться культурные и спортивные мероприятия. Москва еще больше повысит контроль, но при этом сохранит нормальный ритм жизни.

Режим повышенной готовности - это также необходимая юридическая мера для того, чтобы организовать оперативную работу с группами риска - людьми, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (список этих государств будет определять Роспотребнадзор).

Гражданам, возвращающимся из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и других стран, где были случаи заболевания коронавирусом, необходимо соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома в течение 14 дней – именно столько длится инкубационный период вируса. На время карантина они могут взять оплачиваемый больничный и, таким образом, не терять заработную плату во время своего вынужденного отсутствия на работе. Для оформления больничного не обязательно идти в поликлинику: достаточно позвонить по телефону горячей линии, и больничный доставит курьер. При необходимости медики могут оформить больничный лист прямо в аэропорту. А для осмотра и контроля самочувствия врач придет на дом. Если человек почувствует недомогание, он обязательно должен вызвать медиков, которые примут решение о дальнейшем лечении.

Режим повышенной готовности позволит подготовить столицу к возможному распространению вируса и одновременно повысит бдительность всех городских служб.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ДЛЯ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО КАРАНТИНА?

В столице работает специальный колл-центр. Режим повышенной готовности обязывает людей, приехавших из стран, где обнаружен коронавирус, позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8-495-870-45-09 и сообщить о своем возвращении. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом. Больничные выдаются независимо от того, чувствует человек симптомы респираторного заболевания, или же он здоров. Можно даже оформить больничный лист задним числом. Если из-за границы вернулись несколько членов семьи, по одной заявке больничные оформят на каждого из них.

Обязательное условие – в течение двух недель не покидать пределы жилища. Нарушителям грозит административная ответственность: в Москве был случай, когда на сидящего на карантине мужчину составили протокол за то, что он вышел из квартиры вынести мусор. Так что все серьезно.

Телефон горячей линии департамента здравоохранения: 8-495-870-45-09.Фото: Мария ЛЕНЦ

Важно: все заявки на оформление больничного листа проверяются совместно с пограничной службой ФСБ, подтверждающей факт пересечения границы. Это поможет бороться с злоупотреблениями при получении больничных, ведь желающие воспользоваться ситуацией на незаконных основаниях наверняка найдутся.

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРЫ УСИЛЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЙСТВУЮТ В СТОЛИЦЕ?

В столичных аэропортах круглосуточно дежурят врачи. Они измеряют температуру всем пассажирам международных рейсов. Если температура повышенная – людей проводят в медпункты и берут анализ на коронавирус. Пассажиров из Китая, прибывающих рейсами «Аэрофлота» (это единственная авиакомпания, летающая сейчас из Москвы в Поднебесную) выпускают из самолетов через один из терминалов аэропорта Шереметьево, обеспечивая таким образом изоляцию.

Граждан, прилетающих из Китая, Ирана и Южной Кореи, отправляют на обязательный двухнедельный карантин. У них берут анализ на COVID-19, фотографируют и составляют список их контактов.

Тем, кто вернулся из Италии, Франции, Германии и других стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, рекомендуют соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Их тоже фотографируют, и затем просят заполнить анкету, в которой человек указывает свои контакты.

Повышенные меры контроля действуют и в городе. Врачи ежедневно совершают обходы тех мест, где массово селятся граждане КНР – например, студенческие общежития, и измеряют всем жильцам температуру. Каждый день температуру измеряют детям в детских садах и школах. Выборочно, с помощью специальных дистанционных термометров-«пистолетов» температуру измеряют и пассажирам столичного метро.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте терминала F аэропорта Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 3 марта для пациентов с подозрением на коронавирус и тех, кто находится в группе риска, открыт современный больничный комплекс в Коммунарке. Он оборудован по последнему слову техники и позволяет обеспечить пациентам полный комфорт: в клинике просторные палаты с высокими потолками и большими окнами. Кроме того, в Москве предполагается создать мобильный инфекционный корпус, который позволит еще более оперативно реагировать на ситуацию.

КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ МОСКВИЧ, ЗАБОЛЕВШИЙ КОРОНАВИРУСОМ?

Коварный вирус из Поднебесной подцепил Давид Беров – игрок любительского футбольного клуба «Мегамужики»: он заразился во время отдыха в Милане. Еще в Италии мужчина почувствовал недомогание и, вернувшись в Россию, обратился к врачам. Лабораторный анализ установил у него коронавирус. Сейчас молодой человек остается на карантине, но чувствует себя хорошо. Болезнь у него протекает в легкой форме.

Врачи установили полный круг контактов Давида - родственников, знакомых, пассажиров, летевших с ним одним рейсом. В тот же день, когда у заболевшего подтвердился вирус COVID-19, были госпитализированы 24 человека из числа его контактов, еще 83 переведены под домашний карантин. Ни у одного из них после анализов коронавирус не подтвердился.