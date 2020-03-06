2020-03-06T11:38:54+03:00
Происшествия

«По ошибке отправили ей на карту 2 млн рублей»: В Москве продавец игрушек сбежала с деньгами магазина

Женщину не могут найти уже больше трех месяцев
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская полиция ищет женщину, которая радостно сбежала, получив по ошибке на карту 2 млн рублей.

- Незадолго до этого женщина устроилась сменным продавцом игрушек в один из магазинов в центре Москвы, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - С ней подписали трудовой договор, зарплата - 23 тысячи рублей в месяц. Однако в результате бухгалтерской ошибки на банковскую карту сотрудницы перевели сумму, которая почти в 100 раз превышала зарплату женщины.

Если быть точными - 1 миллион 989 тысяч 500 рублей. Но отменить ошибку не успели. Насколько известно, увидев на своем счете кругленькую сумму, продавщица игрушек совершила рейд по банкоматам, обналичила денежки и выключила телефон.

Ошибка произошла еще в ноябре 2019 года. Владелец магазина сообщил в полицию, что на протяжении нескольких месяцев он пытался выйти на связь с беглянкой. И только теперь написал официальное заявление - его приняли в Тверском ОВД 5 марта.

- На данный момент по заявлению предпринимателя проводится проверка, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

- Женщина имеет регистрацию в одном из регионов России, - уточняет источник. - Ее настоящее местонахождение устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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