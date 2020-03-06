2020-03-06T13:05:58+03:00
Происшествия

Неадекватный москвич избил фельдшера скорой помощи

Бригада медиков приехала оказать помощь ребенку
Андрей АБРАМОВ
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5 марта на подстанцию скорой помощи в Люблино поступил вызов.5 марта на подстанцию скорой помощи в Люблино поступил вызов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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5 марта на подстанцию скорой помощи в Люблино поступил вызов. В квартиру на улицу Ставропольская требовалась бригада — у ребенка сильный жар, подозрение на пневмонию. Согласно правилам безопасности, при подозрении подобного диагноза медики должны надевать защитные костюмы.

— На вызов отправили молодого фельдшера Андрея Д. 23 года, парень недавно пришел на подстанцию работать. Они вместе с женщиной-врачом облачились в костюмы и поднялись в квартиру, навстречу выскочил папаша. Мужик крепко вломил ему с криком: «Вы что чумные заразу разносите!», — сообщил kp.ru один из коллег пострадавшего, попросив не указывать его имя.

Сейчас фельдшер в больнице — перелом лобной кости и носа. Кроме того, у него начались проблемы с памятью. Вероятно, кратковременная амнезия.

Кстати, с ребенком, которому вызывали 03 — все нормально. Пневмония не подтвердилась.

В ГУ МВД России по Москве сообщили «Комсомольской правде», что информации об инциденте они не располагают. В УВД по ЮВАО сообщили, что информация будет позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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