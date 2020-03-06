«Сходила в магазин за цветочками»: Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, продолжает активно вести соцсети

Даже после жуткой трагедии, которая потрясла всю страну, блогер Екатерина Диденко продолжает активно вести свои соцсети. Напомним, 28 февраля в столичной сауне «Девятый вал» женщина отмечала свое 29-летие, ее муж с друзьями вывалил в закрытый бассейн несколько брикетов сухого льда (он мгновенно вытеснил кислород) и прыгнули в воду. Валентин Диденко и еще двое гостей скончались от отека легких.

Накануне тело Валентина кремировали, а его вдова рассказала в шоу Ксении Собчак «Док-ток», почему муж просил не хоронить его в землю - считал, что это будет для семьи слишком дорого...

Теперь Екатерина Диденко выложила новую порцию записей в своем Instagram (после трагедии число подписчиков выросло на 600 тысяч - до 1,6 млн). По словам женщины, у нее болеют оба ребенка. Сын, которому скоро исполнится два года, заболел еще до трагической вечеринки, от него вирус подхватила и 4-летняя дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/764098" frameborder="0"></iframe> Все сторис блогера Екатерины Диденко.Собрали все сторис блогера Екатерины Диденко - как в день трагедии, так и после неё

«Тяжело, когда болеет один ребенок, - написала женщина. - Очень сложно, когда сразу двое. Просто невыносимо, когда ты потерял любимого + у тебя болеет 2 ребенка».

«Вчера, когда мы проводили Валю, ощущение боли сменилось на пустоту. Потом я сходила в магазин за вазочкой и цветочками - боль снова ко мне пришла. Потом отпустило».

«Засыпаю я под таблетками, но из-за болезни детей ночами не сплю и долго прокручиваю эту ситуацию в голове. Если раньше я была в шоке и не верила в происходящее, сейчас я это осознала. Но не понимаю, как жить дальше».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/764980" frameborder="0"></iframe> «Невыносимо, когда ты потерял любимого + у тебя болеет 2 ребенка»: Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, продолжает вести соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело мужа аптечного блогера Екатерины Диденко, который погиб от сухого льда, отдали на кремацию

Вдова продолжает рассказывать подписчикам о своей трагедии и просит не осуждать (подробности)

Аптечный блогер Екатерина Диденко, которая устроила вечеринку с сухим льдом, рассказала про последний подарок погибшего мужа

Инстаграм-дива за пять дней после трагедии прибавила 600 тысяч подписчиков [видео]