2020-03-08T15:23:30+03:00
Общество

«Правила карантина по коронавирусу»: Московские власти разъяснили самые популярные вопросы

Среди них - чего нельзя делать во время домашней самоизоляции и должны ли все родные тоже уйти на карантин [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Всем гражданам, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии, необходимо по приезду в Москву перейти в режим самоизоляции. Фото: Сергей Бобылев/ТАССВсем гражданам, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии, необходимо по приезду в Москву перейти в режим самоизоляции. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте ответы на самые популярные вопросы, которые возникают у обывателей о коронавирусе. В частности, многие из них имеют отношение к домашнему карантину (он же режим самоизоляции), куда отправляются все россияне, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией, но не имеющие симптомов заболевания (См. «Конкретно»).

«Всем гражданам, прибывающим из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании, Германии, необходимо по приезду в Москву перейти в режим самоизоляции. То есть не покидать жилище, не посещать работу, учебу, не приглашать к себе гостей. Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8 (495) 870-45-09. Курьер привезет вам больничный прямо на дом».

Напомним, карантин длится 14 дней с момента, когда человек пересек (возвращаясь в Россию) границу Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании, Франции или последний раз контактировал с заболевшим.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ?

«Нельзя покидать место своего проживания, посещать учебу и работу. Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования - использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения».

А ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ОДИН И ЕМУ НЕКОГО ПОПРОСИТЬ О ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ?

«Если Вы живете один, рекомендуется пользоваться службой доставки, помощью ваших друзей и знакомых. В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) возможно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске. Обращаем внимание, осуществляется контроль за соблюдением режима изоляции, в том числе с помощью системы видеонаблюдения».

При этом сидящий на карантине человек, не имеющий никаких симптомов, обязан каждый день сообщать о своем самочувствии и температуре тела в поликлинику по месту жительства. Если симптомы ОРВИ проявились, он обязан немедленно вызвать врача.

А если, скажем, человек сидит дома, в режиме самоизоляции, все члены его семьи (которые не были в странах с неблагополучной эпидситуацией) тоже должны сидеть дома?

«Нет, не должны, если вы не больны коронавирусной инфекцией. Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина».

Люди, у которых симптомы ОРВИ выявлены после возвращения из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, направляются на карантин в медицинских учреждениях. Чтобы опровергнуть или подтвердить наличие коронавирусной инфекции, нужно провести не менее трех исследований.

«Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача».

КОГО МОГУТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ЗАБОЛЕВШИМ?

«Это решение принимает проводящий осмотр врач в зависимости от тяжести состояния и близости контактов с заболевшим».

МОГУТ ЛИ РОДСТВЕННИКИ ПОСЕЩАТЬ ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИЗОЛИРОВАНЫ В БОЛЬНИЦАХ?

«Нет. Однако все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными. При этом родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи».

Стоит напомнить, что пациенту, который отказывается соблюдать 14-дневный карантин, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность (статья 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) - вплоть до 5 лет лишения свободы.

КОНКРЕТНО

Страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией - все, где зафиксирован хотя бы один случай выявления больных коронавирусом. На текущий момент (08.03.2020) их 97. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в этот список включены Болгария (2 пациента), Молдова (1), Парагвай (1), Мальта (3) и Мальдивы (2).

Страны с наиболее неблагополучной эпидситуацией (на 08.03.2020):

- Китай,

- Южная Корея,

- Иран,

- Италия,

- Франция,

- Германия,

- Испания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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