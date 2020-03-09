«Чифирная»: В центре Москвы откроют кафе со скидками для бывших зеков

К красивым и оригинальным названиям московских кафе (а их больше 10 тысяч штук) мы уже давно привыкли. «Синий медведь», «Чемодан», «Кусочки», «Лепешка» - это только начало списка самых-самых. И вот в центре столицы, в Китай-городе, собираются открыть заведеньице под названием «Чифирная». Концепция необычная: бывшим заключенным здесь обещают скидку - скажем, если отсидел человек 10 лет, от суммы счета ему отминусуют 10%. Самого кафе пока нет. И адрес еще не определен даже. Зато есть аккаунт в Инстаграме, который потихоньку набирает популярность.

Проект придумали блогер Матвей Кипнис и ресторатор Кирилл Туров.

- Я сам тоже почти ресторатор, - рассказывает «Комсомольской Правде» Матвей Кипнис. - Заканчивал РЭУ имени Плеханова по специальности инженер-технолог предприятий питания. Мы с Кириллом снимаем ролики про рестораторский бизнес, различные модные стартапы, и в какой-то момент увидели существующую на рынке проблему. Оказалось, людей, которые побывали в тюрьме, по факту не берут на работу не только по прописанным в законах специальностям (например, воспитателями в детсады, - Авт.), к ним предвзятое отношение у многих молодых бизнесменов - в кафе или тату-салоны таких людей практически не берут. Мы решили придумать социальный проект, который помог бы решить эту проблему. То есть, в нашей «Чифирной» будут работать как раз бывшие заключенные и через общение с ними посетители будут понимать, что это такие же люди...

- Персонал уже набрали?

- Ну, нам в Инстаграм уже написали свои истории человек двадцать с тюремным прошлым. Когда дойдет до запуска, мы обязательно позовем всех на собеседование и выберем тех, кто нам подходит.

- А посетителями кто будет?

- Да кто угодно. Я объяснюсь. Мы не собираемся делать романтизацию АУЕ-культуры и использовать зоновскую тематику. У нас будет хорошее кафе со средними ценами: напитки на вынос и небольшие закуски.

- Судя по названию, клиентам будут подавать несколько видов чифира?

- Нет - говорит Матвей. - Чифир - это же почти наркотик (напомним, чайную заварку долго вываривают, полученный крепкий напиток имеет психостимулирующие качества, - Авт.). Нас за такое сразу закроют. У нас в меню просто будет некий авторский напиток на основе чая. Безвредный.

По словам Матвея, он с партнером по бизнесу планирует, что если дело пойдет, из «Чифирной» можно будет сделать сеть кафе, продавать франшизу в другие регионы России.

Пока же друзья собирают деньги на открытие первой точки.

- «Чифирная» - не та история, что мы как студенты-стартаперы просто придумали хайповую концепцию и пытаемся собрать денег. Кирилл Туров, например, уже 15 лет успешно открывает рестораны разного уровня. Мы точно знаем, что делать. Просто на данном этапе нам хотелось бы понять, будет ли такое кафе востребовано. На одном из сайтов сейчас запустим сбор средств. Нам нужно около 2 миллионов рублей.