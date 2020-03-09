2020-03-09T15:38:19+03:00
Общество

В Москве за сутки зафиксировали еще 3 случая заболевания коронавирусом

Все пациенты накануне вернулись из Италии
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
На текущий момент было зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории РоссииНа текущий момент было зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в столице коронавирус вывявили еще у трех человек.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - говорится в сообщении ведомства.

Параллельно специалисты определили круг людей, с кем за последние дни, после возвращения из Европы, общались пациенты.

"Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование".

Сообщается, что всего на текущий момент было зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории России. В этом списке двое граждан Китая (оба уже выписаны), один гражданин Италии (лечится в Санкт-Петербурге) и 17 россиян. Напомним, в конце прошлой недели из больницы был выписан первый московский пациент с коронавирусом - футболист-любитель Давид Беров накануне вернулся из отпуска, проведенного в Италии. Сам мужчина не раз заявлял через соцсети, что все это время чувствовал себя совершенно нормально.

Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

- При появлении любых симптомов ОРВИ - останьтесь дома и вызовите врача, - советуют в Роспотребнадзоре. - Также рекомендуем воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции

В своём блоге мэр продолжает информировать о ситуации с коронавирусом в городе (подробности)

Карантин оплачивают, а врачи приходят на дом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России рассказал, как организованы в Москве мероприятия по защите от коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине: Не одичать, не разжиреть, не спиться!
После командировки в охваченный эпидемией Китай наш журналист попал на двухнедельную изоляцию в Москве. И только сегодня – 8 марта, в праздничный день – наступила долгожданная свобода. Ниже - итоговый репортаж коронавирусного томления в четырех стенах
Новости 24
Весна наступает. В Москве установлен новый температурный рекорд
Все заболевшие коронавирусом получают медпомощь
Собянин рассказал о расширении сети городских клубов для пенсионеров
Подмосковных водителей предупредили о массовых проверках в выходные
В Москве устраняют последствия слива керосина в районе деревни Язово в Новом Бутово
Пожар в отеле "Неаполь" в Москве: эвакуированы десятки человек
Погода в Москве на 6 марта 2020 года: дождливо, ветрено, но тепло
Столичных водителей предупредили о «цветочных заторах»
Москвичка заплатила гадалке за «возвращение» мужа более полумиллиона рублей
Стало известно, на что чаще всего жалуются бизнесмены из Московской области
В Домодедово задержали пассажира с крупной суммой денег
Юго-Восточную хорду в столице полностью запустят в 2022 году
Собянин: Находящиеся на карантине из-за коронавируса получат больничный
В Москве будут круглосуточно следить за бобрами
В Подмосковье два рыбака ушли под воду
Погода в Москве на 5 марта 2020 года: воздух прогреется до +10
Более 60% москвичей готовы оценить поправки в Конституцию онлайн
На фестивале «Матрешка» в Дубае пройдет гала-ужин с Викторией Лопыревой
Минувшая зима в Москве оказалась самой темной за последние 16 лет
В Подмосковье вооруженный преступник напал на покупательницу у крупного ТЦ
Парком развлечений «Остров мечты» довольны 90% посетителей
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 50 рейсов
«Остров мечты»: Девять сказочных миров и более 20 аттракционов
Начальником ГУ МЧС России по Москве назначен Сергей Желтов
Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий