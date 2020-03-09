В Москве за сутки зафиксировали еще 3 случая заболевания коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в столице коронавирус вывявили еще у трех человек.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - говорится в сообщении ведомства.

Параллельно специалисты определили круг людей, с кем за последние дни, после возвращения из Европы, общались пациенты.

"Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование".

Сообщается, что всего на текущий момент было зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории России. В этом списке двое граждан Китая (оба уже выписаны), один гражданин Италии (лечится в Санкт-Петербурге) и 17 россиян. Напомним, в конце прошлой недели из больницы был выписан первый московский пациент с коронавирусом - футболист-любитель Давид Беров накануне вернулся из отпуска, проведенного в Италии. Сам мужчина не раз заявлял через соцсети, что все это время чувствовал себя совершенно нормально.

Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.

- При появлении любых симптомов ОРВИ - останьтесь дома и вызовите врача, - советуют в Роспотребнадзоре. - Также рекомендуем воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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