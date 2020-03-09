«Мы познакомились на секс-тусовке»: Погибший на вечеринке с сухим льдом мужчина одновременно жил с женой и любовницей

Стали известны новые подробности из жизни одной из жертв роковой вечеринки блогеров в бассейне с сухим льдом - 24-летнего Юрия Алферова. После случившегося поползли слухи, что молодой человек был на празднике вместе со своей любовницей, в то время как дома его ждала законная супруга. Теперь выясняется, что это вовсе не слухи. Более того, и жена, и любовница Алферова были знакомы.

Подробностями этого любовного секс-треугольника поделилась блогер Елена Переверзева - в трагический вечер Юрий был на вечеринке именно с ней.

В своих записках, которые начали публиковаться в соцсетях еще до трагедии, молодая женщина (около полугода назад развелась, воспитывает ребенка) называет Алферова R. Но на фото его опознали.

pereverzeva_lena Елена Переверзева поделилась подробностями любовного треугольника

«ТАМ ВСЕ БЫЛИ В ЧЕРНОМ»

«Мы познакомились с R на секс-вечеринке, - пишет Переверзева. - Если бы мне ещё полгода назад кто-то сказал, что существуют такие тусовки и на одной из них мы познакомимся со своим будущим мужчиной - я бы смеялась до всхрюкиваний и нервного тика».

По словам Переверзевой, на той вечеринке было около 300 человек, одетых во все черное.

«Огромный танцпол, бар, зона шибари (связывание, - Авт.), порка (садо-мазо), VR-порнo (просмотр порнографии от первого лица с помощью виртуальных очков - это придает достоверность, - Авт.), зона чайных церемоний и ещё много чего, даже отдельная комната для тех, кому захотелось прямо здесь и сейчас ».

Через какое-то время Елена оказалась в комнате с большой латексной кроватью, на которой с краю сидели мужчины и женщины. Они гладили девушку, которая лежала на кровати.

«Я подошла и из любопытства тоже начала её гладить. Моя рука несколько раз случайно касалась руки сидящего рядом со мной парня. Мы встретились взглядом, улыбнулись друг другу. Он взял мою руку и завораживающим голосом спросил: «Можно я тебя поцелую?» Потом мы бродили по этажам и целовались...»

Девушка рассказывает, что познакомились они только через полчаса - назвали друг другу свои имена.

ekatherinez Юрий Алферов с женой Катей

«ЖЕНА ТОЖЕ ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ»

Далее цитата из блога Елены Переверзевой:

«Мы стояли рядом с зоной одной из практик и держались за руки. В этот момент там были парень и девушка, которые вместе пришли на вечеринку. Я сказала Юре, что восхищаюсь парами, которые не запираются в бытовухе, а находят способы развивать отношения, приходя на такие вечеринки, например.

- Да? Здорово! Надо тебя познакомить с моей женой, она тоже где-то здесь!»

В тот момент у меня внутри всё оборвалось... «Жена... Жена. ЖЕНА!!!» Пока я в ступоре стояла и пыталась понять, как теперь себя вести, в комнату зашла Она. Красивая и очень доброжелательная:

- О, а вот и Катя! Катя, это Лена!

- Привет! Да, я видела, как вы целовались, решила не мешать...»

На своей страничке Елена рассказывает, что они втроем еще какое-то время пообщались, прощаясь, обменялись телефонами и на следующий день стали переписываться. А на следующий день договорились встретиться снова.

Погибший на вечеринке с сухим льдом мужчина одновременно жил с женой и любовницейФото: Instagram.com

«ХОТЕЛ, ЧТОБ МЫ ВЫШЛИ «ИЗ ТЕНИ»

«С того момента мы практически не расставались. Мы путешествовали, общались с друзьями, гуляли с ребенком (Переверзевой, - Авт.), строили планы на будущее».

По словам девушки, Алферов хотел, чтобы они все рассказали об их отношениях родителям.

«Хотел, чтобы мы вышли «из тени», чтобы у нас были еще дети, хотел, чтобы мы вместе встретили старость, хотел делать нас с Катюшей счастливыми».

Комментарии к этой последней записи в Instagram Елена Переверзева закрыла.

«Знаю, для большинства из вас это звучит дико... Две девушки потеряли своего любимого мужчину. А теперь вместе привезли Юрку родителям (в Барнаул, - Авт.), вместе, едва держась на ногах, рыдали у гроба и вместе увозим урну с его прахом в Москву».

Вдова Юрия Алферова Екатерина также опубликовала у себя на страничке историю их отношений с мужем.

По словам Екатерины, с Юрой они познакомились в десятом классе - парень перешел в их школу. Вместе они с 2012 года. Вместе уехали из Барнаула - сначала в Санкт-Петербург, потом в Москву.

Юра и Катя в школьные годыФото: ВКонтакте

Последние записи, в сторис: «В Барнауле было легче. А в Москве все напоминает о нем».

Видео с Переверзевой, снятое на борту самолета: «Летим обратно в Москву. Вот лежу я. А вот лежит моя женщина...»

Напомним, 28 февраля в столичной сауне «Девятый вал» отмечали 29-летие блогера Екатерины Диденко. Ее муж Валентин решил устроить супруге «сюрприз» и вместе с друзьями бросил в закрытый бассейн 25 кг сухого льда. Диоксид углерода вытеснил из помещения кислород, прыгнувшие в воду люди начинали задыхаться и тонули. Погибли три человека - Валентин Диденко, Юрий Алферов и блогер Наталья Монакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763798" frameborder="0"></iframe> Смертельная вечеринка блогеров в Москве: трое погибших.«День рождения провизора!», - кричали гости «аптечного блогера» Кати Диденко и прыгали в бассейн с сухим льдом…

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