В Москве открыли Российский центр гибкой электроники

Российский центр гибкой электроники начал работу в городе Троицк Новой Москвы. Еще четыре года назад на этом месте было чистое поле, а теперь - "ТехноСпарк". Завод 10 марта открыли председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это большое событие не только для Москвы, но и для страны. Этот технопарк является одним из лучших в России. Запускаем первую очередь и обсудим строительство второй очереди производства. К тому же здесь производят медицинское оборудование. Продукция найдет применение в десятках различных областей: от бытовых приборов до сложнейшей медицинской техники, - сказал Сергей Собянин.

Правительство Москвы предоставило финансовую поддержку на приобретение оборудования для этого производства.

Предприятие является, по сути, полноценным заводом микроэлектроники. Занимает площади 4200 кв.м, из которых 1800 кв.м занимают стерильные производственные помещения "чистые комнаты".

Предприятие создает ключевые компоненты TFT-матрицы для дисплеев ("электронной бумаги", ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена).

Здесь производят медицинское оборудованиеФото: Михаил ФРОЛОВ

- Это могут быть гибкие дисплеи электронных гаджетов, гибкие сенсоры для отпечатков пальцев, пластырь со встроенной электроникой и биосенсорами, изогнутые детекторы рентгена, пищевая упаковка с сенсорами, - рассказали на заводе.

При выходе на проектную мощность объем производства составит около 4000 кв.м TFT-матриц в год. На заводе сейчас работают 30 человек, почти все производственные процессы автоматизированы. При выходе на полную мощность число работающих вырастет до 100 человек.

Продукция найдет применение в десятках различных областейФото: Михаил ФРОЛОВ

Власти города к тому же реализуют программу радикального улучшения транспортной доступности Троицка. Уже провели реконструкцию Калужского шоссе, строят местные дороги, приняли решение о продлении в Троицк Коммунарской линии метро.

КСТАТИ

"ТехноСпарк" является лучшим технопарком в стране, занимая первое место в рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков России.

Он работает по получившей широкое распространение в мире модели венчурного строительства. Суть модели заключается в серийном "выращивании" стартапов в сфере высоких технологий с использованием накопленных компетенций и проверенных на практике бизнес-гипотез.

Среди ключевых проектов "ТехноСпарка":

1) TEN fab – контрактный производитель мехатроники, медицинской техники и робототехники;

2) Ronavi Robotics– единственный российский разработчик и производитель серийных логистических роботов, предназначенных для автономной работы на складах;

3) Solartek – разрабатывает промышленные технологии интеграции гибких солнечных модулей в рулонный кровельный материал, черепицу, листовой металл, окна, фасадные панели;

4) TENMedPrint – производит на заказ серийные эндопротезы и индивидуальные имплантаты (позвоночные кейджи, краниопластины, челюстно-лицевые имплантаты) с помощью аддитивных технологий, используя промышленные 3D-принтеры;

5) Medica – компания, осуществляющая полный цикл локализации и контрактного производства иностранного медицинского оборудования в России.