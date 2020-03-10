Москвичка устроила фотосессию мечты в метро: "Пришлось раздеться до белья, а почитать я взяла "Комсомолку"

Пассажиры столичного метро видели многое: съемки клипов, из пробок спускаются артисты в вечерних костюмах, невест в белых платьях. Кто-то переодевается в костюм Человека-Паука и зависает на турникетах, кто-то стучит на барабанах. А блогер из Москвы Мария Мацука (40,8 тысяч подписчиков) мечтала сделать фотосессию в метро, будучи в банном халате с чашкой кофе и газетой. Идея не новая, но и реализовать ее - та еще задача.

- Рассказала мужу об идеи и думаю: "Хоть бы не покрутил пальцем у виска". Не покрутил. Согласился. На следующий день около 23.00 мы зашли в метро. Нам нужен был пустой вагон (в идеале), - рассказывает "КП" Мария Мацука.

Москвичка устроила фотосессию мечты в метро.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя пять минут девушка поняла, что пустой вагон в московском метро - это за гранью мечты. Решили, что ничего страшного, если кто-то посмотрит на нее косо, никого уже ни чем не удивишь. Но на всякий случай поехали до станции "Щелковская".

- Мы решили стартовать с конечной станции, чтобы избежать скопления народа. Примерно минуту вагон стоял пустой. За это время я успела переодеться в костюм только что проснувшейся леди. Завернула волосы в полотенце. Достала тапочки.

- Что у вас под халатом было?

- Белье.

- Никто вас не снимал на телефон?

- Нет. Я очень аккуратно сняла штаны, когда уже была в халатике.

Потом начали заходить люди. И вот тут девушка стала стесняться. Вдруг ей захотелось стянуть дурацкое полотенце и стать "нормальной". Но как же отказаться от фотосессии мечты? В итоге муж быстро поймал идеальный кадр.

- Как у вас в руках оказалась "Комсомолка"? - спрашиваю.

- В киоске я попросила большую и яркую газету, мне дали "Комсомолку". Она, правда, очень дополнила утренний образ проснувшейся леди, - говорит Мария Мацука.

- О какой фотосессии мечтаете теперь?

- Тогда мне завалили директ, все писали, что классная идея. Теперь я загорелась мыслью, что хочу спуститься на сноуборде с чашечкой кофе. И на страничку "Мисс КП" теперь хочу.

Мария Мацука работает SMM-менеджером.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А чем вы в обычной жизни занимаетесь (за пределами Инстаграма)?

- А это и есть моя жизнь. Я SММ-менеджер. Помогаю продвигать страницы в Инстаграме. Кто бы мне в 9 классе сказал, что я буду писать бьюти-посты, не поверила бы. Когда у меня было всего 6 тысяч подписчиков, мне предложила посотрудничать косметическая компания. Это было первое блогерское сотрудничество. Сейчас я сотрудничаю с мировыми брендами, знаю как составлять медиакит, чтобы тебя заметили, как сделать топовый визуал, рассказываю много интересных и полезных фишек про Инстаграм и делюсь своим опытом.