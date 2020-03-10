«Убери пистолет!»: судебного пристава подстрелили у кавказского ресторана в Ивантеевке

Следователи изучают запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде кавказского ресторана "Хаш", в Подмосковной Ивантеевке. На кадрах драка двух мужчин. Все произошло в ночь на вторник, 10 марта. Один из них — судебный пристав. В разгар драки оппонент выстрели ему в ногу. К счастью, оружие было травматическим. Очевидцы сразу вызвали скорую и сейчас мужчина уже идет на поправку.

Его обидчика задержали в ту же ночь.

- По подозрению в совершении преступление задержан 39-летний житель Подмосковья. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Отвечать за применение насилия к представителю власти задержанному не придется. В тот вечер судебный пристав не был при исполнении и его работа к причинам драки никакого отношения не имеет.

- Они оба были пьяные. Сцепились еще внутри заведения. Кричали и матерились, а потом вышли на улицу, - прокомментировали в администрации ресторана "Хаш".

По словам очевидцев, ссора началась из-за травматического пистолета, который посетитель демонстрировал своим друзьям. Пристав сделал ему замечание, за что и получил.

Как удалось выяснить "КП", подозреваемый уже признал свою вину. Решается вопрос о его аресте.