Определена площадка для строительства новой инфекционной больницы в Москве

«На сегодняшний день в Москве выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются , - написал мэр в посте 10 марта. - Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ.

Происходит немало других «профилактических» госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий.

Поэтому в рамках режима повышенной готовности мы приняли решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1.

Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций, но тем не менее оснащённая самым современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания.

Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве расположенная за «бетонным» кольцом:

Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению

В связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, обеспечим газом и близлежащие поселки».