Кто за классику? А кто за онлайн-образование? Поднимите руку!

Рынок онлайн-образования стремительно растет: примерно на 20-25% в год. В денежном эквиваленте он, по оценкам экспертов, составит на конец 2020 года порядка 60 миллиардов рублей. (К слову, объем мирового рынка образования в 2019 году составил $74 миллиарда (4,8 триллиона рублей).

На фоне многочисленных образовательных онлайн-платформ классическое образование становится все более… классическим. Как симфоническая музыка на фоне электронной. Это не утверждение автора, а скорее, отражение возникшей тенденции. Не мало молодых людей считает, что академическое образование в высшем учебном заведении допустимо заменить дистанционными программами обучения. Мол, лекции в аудитории – уходящая натура, необходимость, которая к тому же вовсе не гарантирует хорошее трудоустройство и успех в карьере и бизнесе. Интересно, правда ли это?

С одной стороны, развитию онлайн сферы способствуют многочисленные успешные люди: звездные бизнес-тренеры и коучи, блогеры, амбассадоры крупных компаний и прочие профессии, для освоения которых не требуется фундаментального вузовского образования. С другой стороны, большинство из звезд онлайна, если «копнуть глубже», в свое время получили классическое образование. Поэтому утверждать, что новые миллионеры и миллионерши состоялись без «аудиторной классики» было бы некорректно. Однако что думают о настоящем и будущем форматов образования – классики и онлайн-курсов - ректоры классических вузов и новых образовательных платформ?

Тему встречи для очередной «Деловой пятницы» - вежливого дискуссионного пространства «КП» – мы сформулировали так: "Классическое образование в аудитории или онлайн образование за компьютером. Что выбрать?" Мероприятие посетили около 40 экспертов – ректоры, деканы, директора вузов, коучи, онлайн-тренеры, эксперты по поиску и подбору персонала.

О чем говорят ректоры и бизнесмены – все, кому есть, что сказать?

• Разбирались в том, что предлагает абитуриенту современный вуз, каким он должен быть, и кто он - выпускник будущего.

• Анализировали динамику рынка труда и выясняли, кого ждут работодатели.

• Как молодому специалисту достойно самореализоваться в профессии, и что для этого нужно.

• Рассуждали о колоссальных возможностях, которые появляются у сегодняшних студентов в связи с развитием технологий и сервисов дополнительного профессионального образования.

• Отдельно оговорили и то, что в образовании должно остаться неизменным, несмотря на мобильность объективной реальности и подвижность нашего восприятия.

• Разговор получился творческим и продуктивным.

Наиболее интересные выдержки из выступлений приводим ниже.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики о попытках сравнить классическое и онлайн-образования:

«Не будем сравнивать яблоки и капусту - классическое образование и онлайн - это разные величины. Сейчас нет вуза, где не было бы дистанционного образования. Но онлайн-образование не конкурент классике. Это всего лишь технология. Это вообще разные вещи, поскольку классическое образование подразумевает лекции, которые, в первую очередь, формируют личность и навыки, с которыми абитуриент выходит в жизнь. В онлайне социальные навыки теряются, что говорит об огромной значимости базового классического образования».

На тему успешного ориентирования абитуриентов в профессиях будущего Сергей Ерохин выступил так:

«Поколение 16-летних использует все возможные каналы информации, и эти молодые люди информированнее нас. Большая часть абитуриентов осознанно подходит к выбору профессии, еще будучи в 10 классе».

Речь зашла и о тех, чьи профессии требуют регулярного повышения квалификации. И о тех, кто хочет учиться новому, чтобы не отставать от времени. Затронули вопрос и о дополнительном образовании: нужно ли оно уже состоявшимся людям?

«Сегодня нужны люди с другим набором знаний и умений: системно мыслящие, свободно ориентирующиеся в digital-сфере и социально адаптивные».

И ещё: «Мир достаточно быстро развивается, профессии трансформируются. Нужны специалисты c новым набором компетенций - без знания цифровых технологий уже никто далеко не уйдет. На рынке труда исследователи фиксируют мощный спрос на IT-специалистов».

Владимир Зернов - ректор Российского нового университета.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О сравнении фундаментального образования и интеграции онлайн образования в современном мире высказался ректор Российского нового университета Владимир Зернов:

«Классическое образование - это такое образование, которое позволяет человеку быть конкурентоспособным в любой точке мира...»

А также:

«Дилеммы между классикой образования и образованием-онлайн не существует. Классическое образование - база и трамплин для дальнейшего успешного продвижения в жизни. Это так!»

На вопрос об основополагающей дисциплине, без которой сейчас никуда, ректором было предложено следующее мнение:

«Современный человек не может не владеть IT-технологиями, а знать IT, не зная математику, невозможно. Недавно мы как раз решали задачку: как дать математику юристам...»

Еще Владимир Зернов довольно скептически отозвался об онлайн как о способе получения первого образования.

«Научиться оперировать, лечить зубы, ремонтировать технику - и этот список весьма длинный - за компьютером, в онлайне невозможно! Да любую специальность необходимо самому прощупать руками», чтобы стать в ней экспертом. Сначала – лекции в аудитории вуза, лишь затем онлайн курсы, и никак не иначе!»

Руководитель известного учебного заведения Георгий Горшков, проректор Московского финансово-юридического университета МФЮА о специфике удаленного образования: «Есть определенный набор дисциплин, который необходимо получить именно в аудитории. Например, если юридическое образование у человека первое, то оно должно быть очным! У нас неприемлема другая форма. Я убежден, что в зависимости от аудиторного или онлайн обучения кардинально меняется и специфика мышления студента».

Борис Липай, доцент кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Московского электротехнического института.

А вот Борис Липай, доцент кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Московского электротехнического института, напротив, относится к идее дистанционного образования с приятием:

«Иметь возможность мобильного обучения – это прекрасная возможность сегодняшнего дня (доступная роскошь для молодых людей), потому что не все абитуриенты могут позволить себе приехать учиться, например, в столичный вуз. И в духе времени наша задача – помогать студентам формировать индивидуальную образовательную траекторию в каждом подобном случае».

Анатолий Гриценко - проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия"Анатолий Гриценко выступил целиком и полностью на стороне классики: «Задача классического образования - научить людей применять знания, системно мыслить»

«Классическое образование позволяет безболезненно адаптироваться к любым изменениям и получать на этой базе новые профессии, переучиваться»

Но справедливо учел потребности современного человека в онлайн-пространстве: «Мы заменяем все классические лекции в аудитории на видео, которое можно посмотреть дома в любой удобный момент, при желании что-то повторить...»

Анатолий Гриценко изрядно удивил коллег, заявив, что совмещение и паритет - это единственно возможный и оптимальный на сегодняшний день выбор: «Я против одностороннего образования, против монополизации знаний преподавателями. Но и онлайн-образование быстро устаревает, нужно регулярно обновлять сведения. »

«Если появилось онлайн-образование, это значит, что в обществе существует запрос, который система образования не удовлетворяет».

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrainsФото: Михаил ФРОЛОВ

Отметим, что на мероприятии были представители обоих течений: как классического, так и онлайн-обучения.

Например, Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains пояснил, кому и в каком формате полезно дистанционное образование.

«С помощью онлайн-технологий учиться стало удобнее. Это можно делать в любое время дня и ночи, в любом месте, сочетать учебу и работу или какую-то другую занятость. Онлайн-обучение – это, прежде всего, про удобство. У человека есть возможность выбрать подходящий для него способ получения знаний – короткими видеосообщениями с преподавателям или видеолекцией в любой удобный для него момент. Чтобы потом работать там, где ему хочется. Наш портал подстраивается под потребности работодателя, в том числе под запросы популярных сегодня IT-компаний».

Анастасия Мажура, директор Дирекции креативных программ Московского Государственного педагогического университета (МГПУ).

Анастасия Мажура, директор Дирекции креативных программ Московского Государственного педагогического университета (МГПУ) также выразила свою четкую позицию по обсуждаемому вопросу: «Без базы, без академического образования невозможны никакие надстройки. Онлайн-технологии обеспечивают нам эти надстройки, никуда не денешься - мы живем в этом электронном мире. Например, очень удобно с их помощью создавать различные методические курсы. Наш вуз открыт всему новому, и мы работаем под слоганом: "Верен традициям - открыт инновациям". Кроме того, появление таких дистанционных курсов - настоящее спасение для ребят с ограничениями по здоровью. И это тоже нужно учитывать. Мы обязаны думать обо всех».

Ирина Святицкая - руководитель молодежного направления hh.ru

Результатом качественного образования должна быть работа с высокой оплатой труда - с этим тезисом никто не спорил.

Вот почему ректоры вузов с особым вниманием отнеслись к мнению руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, выступившей на встрече от имени работодателей:

«Надо все совмещать: и классику и онлайн-образование. Обучение онлайн стало важной частью современной жизни. Отмечу: дистанционное образование люди все чаще получают уже даже не за компьютером, а через мобильные устройства благодаря образовательным приложениям. Этот формат подходит абсолютно всем, так как в любой профессии есть огромный массив теоретических знаний. Но приходится признать, что высокий процент выпускников вузов (40%) идут работать не по профессии. У сегодняшних студентов головы забиты информацией, но это еще не знания, тем более - не навыки. А работодатели, прежде всего, запрашивают специалистов с наличием практических навыков. Компаниям стало некогда учить или доучивать под себя молодого специалиста. Раз пришел работать, значит, предполагается, что все умеет».

Также Ирина Святицкая развеяла мифы о тех сферах образования, которые якобы устаревают:

«Вопреки расхожему представлению о том, что юристы и экономисты якобы больше никому не нужны из-за «кризиса их перепроизводства», в 30% случаев работодатель указывает запрос на наличие у молодого специалиста технического, а в 29% случаев - на наличие экономического образования. Что важно - работодатель стал крайне требователен при отборе. Требуется три, а то и четыре компетенции, знание иностранных языков и дополнительное образование. Соответственно, важный фактор – грамотная подача резюме, которое включает в себя указание не только классического вуза, но и дополнительный курсов обучения, семинаров и конференций».

Арема Касабиева, проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тему трудоустройства выпускников после окончания вуза продолжила

Арема Касабиева, проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы (РЭШ):

«Классическое образование в аудитории - тот фундамент, без которого невозможно подготовить специалиста. Речь идет о развитии мыслительного аппарата. Однако формат квалифицированного взаимодействия преподавателя и студента сегодня уже невозможен без интеграции и того и другого в интернет-пространстве.

Сейчас появилось такое понятие - «коэффициент устареваемости профессии». Все в наших жизнях развивается очень динамично, и, прежде всего, в профессиональной сфере. Это значит, что за жизненный период трудовой активности уже совершенно естественно 13-15 раз сменить не только место работы, но даже род деятельности».

Виктория Сысоева, руководитель направления коммуникаций обучающей платформы «Скилбокс».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не остался в стороне и вопрос получения в онлайне дополнительного образования взрослой аудиторией. Виктория Сысоева, руководитель направления коммуникаций обучающей платформы «Скилбокс» отметила:

«В онлайн приходит довольно много людей в возрасте 25+, то есть люди, уже, как правило, имеющие классическое образование. Они приходят затем, что не смогли найти себе достойную работу и ищут для себя дополнительные возможности в образовании, и значит, в карьере».

Ну, и, конечно, вопрос выбора будущей профессии, вуза. Как его сделать и не совершить ошибки?

Юрий Копылов, руководитель «Государственных центральных курсов иностранных языков «ИН-ЯЗ» (Институт)»

«Последние исследования показали, что выбор вуза и специальности происходит во многом на основе оценки сайта образовательной организации. А это уже вопрос репутации и доверия. Молодые люди способны критически подойти к анализу заявленной учебной программы, однако всё же иногда им требуется помощь».

Владимир Зотов (справа) , директор института социальной инженерии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тему подхватил Владимир Зотов, директор института социальной инженерии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство):

«Все так, но это еще и вопрос формы работы... При этом выпускники школы выбирают вузовские профессии учителя, врача, менеджера, IT-специалиста. Набирает обороты программирование».

И, согласитесь, было бы несправедливо, если бы тема творческих и прикладных профессий и обучения им осталась не охваченной!

«Есть вузы, где только онлайн-образование - нереально. Как можно научить шить онлайн? Онлайн помогает улучшить компетенции и получить дополнительное профессиональное образование (ДОП). Классическое образование никогда не уйдет».

Вячеслав Марусенко - декан сценарно-киноведческого факультета знаменитого ВГИКа.Фото: Михаил ФРОЛОВ

От лица творческих вузов на «Деловой Пятнице «Комсомолки» выступил и декан сценарно-киноведческого факультета знаменитого ВГИКа Вячеслав Марусенко:

«Классическое образование дает не столько знания, сколько методику их получения. Во ВГИКе даже стены учат! Я убежден, что рождение молодого специалиста в нашей сфере невозможно без общения с Мастером. Имеется в виду особое состояние души молодого человека, его внутреннего устройства».

Елена Кочетова (справа) , проректор по научной работе Российского института театрального института (ГИТИС).Фото: Михаил ФРОЛОВ

А представитель прославленной школы ГИТИСа - Елена Кочетова, проректор по научной работе Российского института театрального института поделилась своим мнением уже после окончания общей дискуссии:

«Классическое образование в нашем вузе - это традиционное обучение актерскому мастерству по системе Станиславского. Плюс, конечно, хорошее базовое гуманитарное образование - история, история театра, литература. Но актерскому мастерству в силу его специфики онлайн не научишь! Нашим студентам важно учиться общению с партнером, без живого контакта не обойтись. Онлайн-программы, возможно, помогли бы нашей творческой молодежи овладеть знаниями мировой культуры, потому что общий уровень образованности, к сожалению, падает».

Несмотря на то, что не по всем вопросам мнения собравшихся совпали, все же в главном аудитория осталась единодушна: классическое фундаментальное высшее образование - всегда важно, но уже неправильно игнорировать и пренебрегать существующими обучающими платформами и возможностью повышения квалификации онлайн. Деловое пространство «КП» для обмена мнениями привлекает все большее количество экспертов.