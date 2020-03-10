2020-03-10T19:03:48+03:00
Общество

Кто за классику? А кто за онлайн-образование? Поднимите руку!

Встреча ректоров и директоров классических вузов и основателей крупнейших образовательных онлайн-проектов России на «Деловой Пятнице «КП» состоялась 28 февраля в стенах отеля «Марриотт»
Марина АНИКЕЕВАВладимир КОРОЛЕВ
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рынок онлайн-образования стремительно растет: примерно на 20-25% в год. В денежном эквиваленте он, по оценкам экспертов, составит на конец 2020 года порядка 60 миллиардов рублей. (К слову, объем мирового рынка образования в 2019 году составил $74 миллиарда (4,8 триллиона рублей).

На фоне многочисленных образовательных онлайн-платформ классическое образование становится все более… классическим. Как симфоническая музыка на фоне электронной. Это не утверждение автора, а скорее, отражение возникшей тенденции. Не мало молодых людей считает, что академическое образование в высшем учебном заведении допустимо заменить дистанционными программами обучения. Мол, лекции в аудитории – уходящая натура, необходимость, которая к тому же вовсе не гарантирует хорошее трудоустройство и успех в карьере и бизнесе. Интересно, правда ли это?

С одной стороны, развитию онлайн сферы способствуют многочисленные успешные люди: звездные бизнес-тренеры и коучи, блогеры, амбассадоры крупных компаний и прочие профессии, для освоения которых не требуется фундаментального вузовского образования. С другой стороны, большинство из звезд онлайна, если «копнуть глубже», в свое время получили классическое образование. Поэтому утверждать, что новые миллионеры и миллионерши состоялись без «аудиторной классики» было бы некорректно. Однако что думают о настоящем и будущем форматов образования – классики и онлайн-курсов - ректоры классических вузов и новых образовательных платформ?

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тему встречи для очередной «Деловой пятницы» - вежливого дискуссионного пространства «КП» – мы сформулировали так: "Классическое образование в аудитории или онлайн образование за компьютером. Что выбрать?" Мероприятие посетили около 40 экспертов – ректоры, деканы, директора вузов, коучи, онлайн-тренеры, эксперты по поиску и подбору персонала.

О чем говорят ректоры и бизнесмены – все, кому есть, что сказать?

• Разбирались в том, что предлагает абитуриенту современный вуз, каким он должен быть, и кто он - выпускник будущего.

• Анализировали динамику рынка труда и выясняли, кого ждут работодатели.

• Как молодому специалисту достойно самореализоваться в профессии, и что для этого нужно.

• Рассуждали о колоссальных возможностях, которые появляются у сегодняшних студентов в связи с развитием технологий и сервисов дополнительного профессионального образования.

• Отдельно оговорили и то, что в образовании должно остаться неизменным, несмотря на мобильность объективной реальности и подвижность нашего восприятия.

• Разговор получился творческим и продуктивным.

Наиболее интересные выдержки из выступлений приводим ниже.

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики о попытках сравнить классическое и онлайн-образования:

«Не будем сравнивать яблоки и капусту - классическое образование и онлайн - это разные величины. Сейчас нет вуза, где не было бы дистанционного образования. Но онлайн-образование не конкурент классике. Это всего лишь технология. Это вообще разные вещи, поскольку классическое образование подразумевает лекции, которые, в первую очередь, формируют личность и навыки, с которыми абитуриент выходит в жизнь. В онлайне социальные навыки теряются, что говорит об огромной значимости базового классического образования».

На тему успешного ориентирования абитуриентов в профессиях будущего Сергей Ерохин выступил так:

«Поколение 16-летних использует все возможные каналы информации, и эти молодые люди информированнее нас. Большая часть абитуриентов осознанно подходит к выбору профессии, еще будучи в 10 классе».

Речь зашла и о тех, чьи профессии требуют регулярного повышения квалификации. И о тех, кто хочет учиться новому, чтобы не отставать от времени. Затронули вопрос и о дополнительном образовании: нужно ли оно уже состоявшимся людям?

«Сегодня нужны люди с другим набором знаний и умений: системно мыслящие, свободно ориентирующиеся в digital-сфере и социально адаптивные».

И ещё: «Мир достаточно быстро развивается, профессии трансформируются. Нужны специалисты c новым набором компетенций - без знания цифровых технологий уже никто далеко не уйдет. На рынке труда исследователи фиксируют мощный спрос на IT-специалистов».

Владимир Зернов - ректор Российского нового университета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Зернов - ректор Российского нового университета.Фото: Михаил ФРОЛОВ

О сравнении фундаментального образования и интеграции онлайн образования в современном мире высказался ректор Российского нового университета Владимир Зернов:

«Классическое образование - это такое образование, которое позволяет человеку быть конкурентоспособным в любой точке мира...»

А также:

«Дилеммы между классикой образования и образованием-онлайн не существует. Классическое образование - база и трамплин для дальнейшего успешного продвижения в жизни. Это так!»

На вопрос об основополагающей дисциплине, без которой сейчас никуда, ректором было предложено следующее мнение:

«Современный человек не может не владеть IT-технологиями, а знать IT, не зная математику, невозможно. Недавно мы как раз решали задачку: как дать математику юристам...»

Еще Владимир Зернов довольно скептически отозвался об онлайн как о способе получения первого образования.

«Научиться оперировать, лечить зубы, ремонтировать технику - и этот список весьма длинный - за компьютером, в онлайне невозможно! Да любую специальность необходимо самому прощупать руками», чтобы стать в ней экспертом. Сначала – лекции в аудитории вуза, лишь затем онлайн курсы, и никак не иначе!»

Руководитель известного учебного заведения Георгий Горшков, проректор Московского финансово-юридического университета МФЮА о специфике удаленного образования: «Есть определенный набор дисциплин, который необходимо получить именно в аудитории. Например, если юридическое образование у человека первое, то оно должно быть очным! У нас неприемлема другая форма. Я убежден, что в зависимости от аудиторного или онлайн обучения кардинально меняется и специфика мышления студента».

Борис Липай, доцент кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Московского электротехнического института.

Борис Липай, доцент кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Московского электротехнического института.

А вот Борис Липай, доцент кафедры Электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта Московского электротехнического института, напротив, относится к идее дистанционного образования с приятием:

«Иметь возможность мобильного обучения – это прекрасная возможность сегодняшнего дня (доступная роскошь для молодых людей), потому что не все абитуриенты могут позволить себе приехать учиться, например, в столичный вуз. И в духе времени наша задача – помогать студентам формировать индивидуальную образовательную траекторию в каждом подобном случае».

Анатолий Гриценко - проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анатолий Гриценко - проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия"Анатолий Гриценко выступил целиком и полностью на стороне классики: «Задача классического образования - научить людей применять знания, системно мыслить»

«Классическое образование позволяет безболезненно адаптироваться к любым изменениям и получать на этой базе новые профессии, переучиваться»

Но справедливо учел потребности современного человека в онлайн-пространстве: «Мы заменяем все классические лекции в аудитории на видео, которое можно посмотреть дома в любой удобный момент, при желании что-то повторить...»

Анатолий Гриценко изрядно удивил коллег, заявив, что совмещение и паритет - это единственно возможный и оптимальный на сегодняшний день выбор: «Я против одностороннего образования, против монополизации знаний преподавателями. Но и онлайн-образование быстро устаревает, нужно регулярно обновлять сведения. »

«Если появилось онлайн-образование, это значит, что в обществе существует запрос, который система образования не удовлетворяет».

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrainsФото: Михаил ФРОЛОВ

Отметим, что на мероприятии были представители обоих течений: как классического, так и онлайн-обучения.

Например, Александр Никитин, генеральный директор образовательного портала GeekBrains пояснил, кому и в каком формате полезно дистанционное образование.

«С помощью онлайн-технологий учиться стало удобнее. Это можно делать в любое время дня и ночи, в любом месте, сочетать учебу и работу или какую-то другую занятость. Онлайн-обучение – это, прежде всего, про удобство. У человека есть возможность выбрать подходящий для него способ получения знаний – короткими видеосообщениями с преподавателям или видеолекцией в любой удобный для него момент. Чтобы потом работать там, где ему хочется. Наш портал подстраивается под потребности работодателя, в том числе под запросы популярных сегодня IT-компаний».

Анастасия Мажура, директор Дирекции креативных программ Московского Государственного педагогического университета (МГПУ).

Анастасия Мажура, директор Дирекции креативных программ Московского Государственного педагогического университета (МГПУ).

Анастасия Мажура, директор Дирекции креативных программ Московского Государственного педагогического университета (МГПУ) также выразила свою четкую позицию по обсуждаемому вопросу: «Без базы, без академического образования невозможны никакие надстройки. Онлайн-технологии обеспечивают нам эти надстройки, никуда не денешься - мы живем в этом электронном мире. Например, очень удобно с их помощью создавать различные методические курсы. Наш вуз открыт всему новому, и мы работаем под слоганом: "Верен традициям - открыт инновациям". Кроме того, появление таких дистанционных курсов - настоящее спасение для ребят с ограничениями по здоровью. И это тоже нужно учитывать. Мы обязаны думать обо всех».

Ирина Святицкая - руководитель молодежного направления hh.ru

Ирина Святицкая - руководитель молодежного направления hh.ru

Результатом качественного образования должна быть работа с высокой оплатой труда - с этим тезисом никто не спорил.

Вот почему ректоры вузов с особым вниманием отнеслись к мнению руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой, выступившей на встрече от имени работодателей:

«Надо все совмещать: и классику и онлайн-образование. Обучение онлайн стало важной частью современной жизни. Отмечу: дистанционное образование люди все чаще получают уже даже не за компьютером, а через мобильные устройства благодаря образовательным приложениям. Этот формат подходит абсолютно всем, так как в любой профессии есть огромный массив теоретических знаний. Но приходится признать, что высокий процент выпускников вузов (40%) идут работать не по профессии. У сегодняшних студентов головы забиты информацией, но это еще не знания, тем более - не навыки. А работодатели, прежде всего, запрашивают специалистов с наличием практических навыков. Компаниям стало некогда учить или доучивать под себя молодого специалиста. Раз пришел работать, значит, предполагается, что все умеет».

Также Ирина Святицкая развеяла мифы о тех сферах образования, которые якобы устаревают:

«Вопреки расхожему представлению о том, что юристы и экономисты якобы больше никому не нужны из-за «кризиса их перепроизводства», в 30% случаев работодатель указывает запрос на наличие у молодого специалиста технического, а в 29% случаев - на наличие экономического образования. Что важно - работодатель стал крайне требователен при отборе. Требуется три, а то и четыре компетенции, знание иностранных языков и дополнительное образование. Соответственно, важный фактор – грамотная подача резюме, которое включает в себя указание не только классического вуза, но и дополнительный курсов обучения, семинаров и конференций».

Арема Касабиева, проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы (РЭШ). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арема Касабиева, проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тему трудоустройства выпускников после окончания вуза продолжила

Арема Касабиева, проректор по взаимодействию со студентами и выпускниками Российской экономической школы (РЭШ):

«Классическое образование в аудитории - тот фундамент, без которого невозможно подготовить специалиста. Речь идет о развитии мыслительного аппарата. Однако формат квалифицированного взаимодействия преподавателя и студента сегодня уже невозможен без интеграции и того и другого в интернет-пространстве.

Сейчас появилось такое понятие - «коэффициент устареваемости профессии». Все в наших жизнях развивается очень динамично, и, прежде всего, в профессиональной сфере. Это значит, что за жизненный период трудовой активности уже совершенно естественно 13-15 раз сменить не только место работы, но даже род деятельности».

Виктория Сысоева, руководитель направления коммуникаций обучающей платформы «Скилбокс». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория Сысоева, руководитель направления коммуникаций обучающей платформы «Скилбокс».Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не остался в стороне и вопрос получения в онлайне дополнительного образования взрослой аудиторией. Виктория Сысоева, руководитель направления коммуникаций обучающей платформы «Скилбокс» отметила:

«В онлайн приходит довольно много людей в возрасте 25+, то есть люди, уже, как правило, имеющие классическое образование. Они приходят затем, что не смогли найти себе достойную работу и ищут для себя дополнительные возможности в образовании, и значит, в карьере».

Ну, и, конечно, вопрос выбора будущей профессии, вуза. Как его сделать и не совершить ошибки?

Юрий Копылов, руководитель «Государственных центральных курсов иностранных языков «ИН-ЯЗ» (Институт)»

«Последние исследования показали, что выбор вуза и специальности происходит во многом на основе оценки сайта образовательной организации. А это уже вопрос репутации и доверия. Молодые люди способны критически подойти к анализу заявленной учебной программы, однако всё же иногда им требуется помощь».

Владимир Зотов (справа) , директор института социальной инженерии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Зотов (справа) , директор института социальной инженерии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тему подхватил Владимир Зотов, директор института социальной инженерии Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство):

«Все так, но это еще и вопрос формы работы... При этом выпускники школы выбирают вузовские профессии учителя, врача, менеджера, IT-специалиста. Набирает обороты программирование».

И, согласитесь, было бы несправедливо, если бы тема творческих и прикладных профессий и обучения им осталась не охваченной!

«Есть вузы, где только онлайн-образование - нереально. Как можно научить шить онлайн? Онлайн помогает улучшить компетенции и получить дополнительное профессиональное образование (ДОП). Классическое образование никогда не уйдет».

Вячеслав Марусенко - декан сценарно-киноведческого факультета знаменитого ВГИКа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вячеслав Марусенко - декан сценарно-киноведческого факультета знаменитого ВГИКа.Фото: Михаил ФРОЛОВ

От лица творческих вузов на «Деловой Пятнице «Комсомолки» выступил и декан сценарно-киноведческого факультета знаменитого ВГИКа Вячеслав Марусенко:

«Классическое образование дает не столько знания, сколько методику их получения. Во ВГИКе даже стены учат! Я убежден, что рождение молодого специалиста в нашей сфере невозможно без общения с Мастером. Имеется в виду особое состояние души молодого человека, его внутреннего устройства».

Елена Кочетова (справа) , проректор по научной работе Российского института театрального института (ГИТИС). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Кочетова (справа) , проректор по научной работе Российского института театрального института (ГИТИС).Фото: Михаил ФРОЛОВ

А представитель прославленной школы ГИТИСа - Елена Кочетова, проректор по научной работе Российского института театрального института поделилась своим мнением уже после окончания общей дискуссии:

«Классическое образование в нашем вузе - это традиционное обучение актерскому мастерству по системе Станиславского. Плюс, конечно, хорошее базовое гуманитарное образование - история, история театра, литература. Но актерскому мастерству в силу его специфики онлайн не научишь! Нашим студентам важно учиться общению с партнером, без живого контакта не обойтись. Онлайн-программы, возможно, помогли бы нашей творческой молодежи овладеть знаниями мировой культуры, потому что общий уровень образованности, к сожалению, падает».

Несмотря на то, что не по всем вопросам мнения собравшихся совпали, все же в главном аудитория осталась единодушна: классическое фундаментальное высшее образование - всегда важно, но уже неправильно игнорировать и пренебрегать существующими обучающими платформами и возможностью повышения квалификации онлайн. Деловое пространство «КП» для обмена мнениями привлекает все большее количество экспертов.

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