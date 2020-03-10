Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова: «Москвичи с диагнозом «коронавирус» не посещали работу»

Против коронавируса есть, пожалуй, пока одно верное средство - изоляция. Вернувшиеся из Италии москвичи, у которых ранее нашли заразу, не ходили на работу.

- Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве.

По ее словам, на горячую линию по коронавирусу уже позвонили более 14 тысяч человек. А за больничными листами обратились почти 3 тысячи возвращенцев из зараженных стран. Всем им пришлось провести две недели в изоляции дома.

В первый рабочий день после длинных выходных, 10 марта, горячая линия потребовалась рекордному количеству человек - около 4 тысяч. «Это говорит о том, что наши жители ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих», - отметила Анастасия Ракова.

Напомним, 5 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице объявлен режим повышенной готовности. По словам мэра, город продолжает жить привычной жизнью, но городские службы круглосуточно следят за людьми из группы риск - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В этом списке - Китай, Иран, Италия, Франция, Германия, Южная Корея, Испания. Всем, кто там побывал за последние недели и вернулся в Москву, придется сидеть дома в одиночестве. Если у них появятся признаки ОРВИ, им нужно вызвать врачей на дом.

По данным штаба по контролю за коронавирусом, сегодня в России выявлено 20 человек с инфекцией. Из них 9 больных - в Москве, выздоровел 1 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции

В своём блоге мэр продолжает информировать о ситуации с коронавирусом в городе (подробности)

Карантин оплачивают, а врачи приходят на дом

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России рассказал, как организованы в Москве мероприятия по защите от коронавируса (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чеснок, моча и кокаин не помогают: в ВОЗ рассказали, чем не надо лечить коронавирус

Всемирная организация здравоохранения развеяла мифы о распространении и лечении заболевания (подробнее)