2020-03-10T19:16:38+03:00
Общество

Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова: «Москвичи с диагнозом «коронавирус» не посещали работу»

Все заболевшие, по данным властей, сидели дома
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Станислав Красильников/ТАССЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Против коронавируса есть, пожалуй, пока одно верное средство - изоляция. Вернувшиеся из Италии москвичи, у которых ранее нашли заразу, не ходили на работу.

- Очень важно, что и сами жители, и их работодатели соблюдают правила безопасности, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве.

По ее словам, на горячую линию по коронавирусу уже позвонили более 14 тысяч человек. А за больничными листами обратились почти 3 тысячи возвращенцев из зараженных стран. Всем им пришлось провести две недели в изоляции дома.

В первый рабочий день после длинных выходных, 10 марта, горячая линия потребовалась рекордному количеству человек - около 4 тысяч. «Это говорит о том, что наши жители ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих», - отметила Анастасия Ракова.

Напомним, 5 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице объявлен режим повышенной готовности. По словам мэра, город продолжает жить привычной жизнью, но городские службы круглосуточно следят за людьми из группы риск - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В этом списке - Китай, Иран, Италия, Франция, Германия, Южная Корея, Испания. Всем, кто там побывал за последние недели и вернулся в Москву, придется сидеть дома в одиночестве. Если у них появятся признаки ОРВИ, им нужно вызвать врачей на дом.

По данным штаба по контролю за коронавирусом, сегодня в России выявлено 20 человек с инфекцией. Из них 9 больных - в Москве, выздоровел 1 человек.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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