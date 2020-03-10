2020-03-10T21:35:34+03:00
Общество

В Москве до 10 апреля ограничили все массовые мероприятия до 5 тысяч человек

Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин
Семен ЕЛЕНИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин о своем указе: "Требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей"Мэр Москвы Сергей Собянин о своем указе: "Требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Чтобы не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции, в Москве ввели новые ограничения. До 10 апреля текущего года в городе нельзя проводить массовые мероприятия с посещаемостью свыше 5 тысяч зрителей. Такой указ сегодня, 10 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется, - написал в своем блоге Сергей Собянин. - Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей».

Мэр отметил, что из-за новых мер предосторожности столичные власти вынуждены изменить план масштабных столичных фестивалей.

«К сожалению, придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта».

Известно, что также будут отменены фестивали «Большая перемена» и «Эко-Фест».

«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля».

На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что за основу взят опыт Франции. Там сначала ограничения касались лишь массовых праздников, спортивных событий и акций в закрытых помещениях. Затем запрет распространился и на мероприятия на открытых площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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