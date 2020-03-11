Реконструкция Ленинского проспекта в Москве: Мини-площади на остановках, оазисы со злаками и электробусы

Большой ремонт улиц вновь стартует в столице этой весной. До конца года полностью обновят участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАДа длиной 5,6 километра, а также соседние с ними улицы.

- Благоустройство проводится на общей площади почти 152 гектара, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В проекте учитывались автомобильные и пешеходные маршруты в этом районе.

Существующие зеленые островки сохранят. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Ленинский проспект изменится так:

1. Вдоль дороги приведут в порядок места пересадок и ожидания транспорта, в том числе построят новые переходы и дополнительные остановки.

2. Самые оживленные автобусные остановки и участки рядом с ними превратят в мини-площади. Для удобной навигации их выделят специальной плиткой темного цвета. К примеру, сюда попадут подземные и наземные переходы, площадки павильонов общественного транспорта, площадь около загса. Дальше от них плитка будет светлой. А потом постепенно перейдёт в асфальт.

В проекте учтены автомобильные и пешеходные маршруты. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

3. В соседних парках и зонах отдыха отремонтируют входы. В списке, например, Воронцовский парк, ландшафтные заказники «Тропаревский» и «Теплый Стан», несколько скверов.

4. Все воздушные кабельные линии уберут под землю.

5. Покрытие тротуаров и проезжей части заменят. Для инвалидов и мам с колясками сделают удобные съезды и проходы.

6. Везде поставят новые фонари с энергосберегающими лампами и современные лавочки, цветочные вазоны, урны.

7. Фасады домов отремонтируют и в зависимости от конкретного здания почистят или покрасят.

8. Существующие крупные деревья и зеленые островки сохранят, также высадят новые растения. К примеру, на мини-площадях с остановками и на перекрестках газоны частично заменят на многолетние травы и злаки. Этими оазисами украсят здесь более 3 тысяч квадратных метров. Получится имитация дикой природы в городе. Такие цветники остаются красивыми почти весь год, даже в снегу. А при правильном уходе живут много лет.

Покрытие тротуаров и проезжей части заменят, появятся удобные съезды и проходы. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

ЧТО ЕЩЁ

В районе Ленинского проспекта от Садового кольца до МКАДа можно прокатиться на метро, в наземке и на велосипеде. Ближайшие сейчас Сокольническая и Калужско-Рижская линии идут по проспекту Вернадского и улице Профсоюзной соответственно. А к 2023 году планируется открытие Коммунарской ветки, часть которой пройдет по Ленинскому проспекту и дойдет до МЦК на станции Крымская. Кроме того, в 2020 году запустят еще пять станций Большой кольцевой линии («Улица Народного Ополчения», «Карамышевская», «Электрозаводская», «Лефортово», «Авиамоторная»). Вместе с действующим МЦК они помогут пассажирам быстрее добираться до соседних с Ленинским проспектом улиц.

Выделенную полосу и велодорожку вдоль проспекта выделят цветом и инфографикой. Вместо троллейбусов на некоторых маршрутах начнут запускать электробусы. Ширину полос для машин сузят, но при этом самих полос меньше не станет.