Москвичи спросят у Собянина о самом главном в прямом телеэфире

Традиционный разговор с москвичами мэр Сергей Собянин проведет через две недели - в среду, 25 марта, в 20.00. В прямом эфире телеканала «ТВ Центр» в программе «Наш город. Диалог с мэром» Собянин ответит на волнующие всех вопросы. Наверняка, одной из главных тем станет ситуация с коронавирусом.

Желающие могут уже сейчас присылать свои сообщения через специальную форму на сайте мэра Москвы.

В «окошке» нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из 23 представленных на сайте тем, которая интересует. Среди них - транспорт, строительство, культурное наследие, экология, капитальный ремонт, ЖКХ, медицина, а также работа управ, префектур и городских ведомств.

Кроме письменных сообщений, принимаются еще и видео-вопросы. К своему письму можно прикрепить фото и видео.

Напомним, в прошлом году Собянин отвечал на вопросы жителей трижды - в марте, июне и декабре. Тогда москвичей интересовали зимняя уборка улиц, ремонт поликлиник, открытие новых станций метро, реновация пятиэтажек и благоустройство районов. Сейчас мэр выйдет в эфир впервые с начала этого года. Обычно горожане присылают ему несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 40 основных вопросов.