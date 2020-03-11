В центральной больнице Реутова проходят обыски

Утром 11 марта оперативники пришли с обысками в центральную городскую больницу Реутова. Полицейские сразу направившись в кабинет главного врача Гарика Хачатряна.

- В настоящее время главный врач Реутовской ЦРБ Гарик Хачатрян не задержан, с ним сейчас работают следователи, выясняют необходимую информацию. В кабинете главного врача проходит обыск, проверяется документация, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Ранее Гарик Хачатрян занимал должность главного врача больницы подмосковного Егорьевска. В больнице случился скандал, стало известно, что главврач сам себе начислял незаконные премии. Коллеги Хачатряна тогда обратились в прокуратуру для разбирательства, а врач поспешно перешел на другое место работы - в больницу Реутова.

В настоящее время неизвестно, связаны ли нынешние обыски с произошедшим в больнице Егорьевска "премиальным" скандалом или у оперативников имеются вопросы к Гарику по другим правонарушениям.