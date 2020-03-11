2020-03-11T15:21:47+03:00
Общество

В Москве из-за контактов с больными коронавирусом под наблюдением врачей находятся около 1000 человек

Среди тех, кто под подозрением, - родственники, друзья, курьеры, соседи по самолету
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото Петр Ковалев / ТАССЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото Петр Ковалев / ТАСС
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Диагноз «коронавирус» в Москве официально подтвердили у 10 человек, из них один уже вылечился. Но еще около 1000 горожан сейчас находятся под наблюдением врачей. Все они ранее пообщались с зараженными.

- За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение. Часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов.

По ее словам, после подтверждения диагноза заболевшего всем пассажирам рейса, на котором он прилетел в столицу, сразу же рассылаются сообщения на мобильники. Их просят уйти в самоизоляцию и поскорее вызвать скорую помощь. На сегодня уже отправлено более 650 таких предупреждений. Летевших с больным пассажиров находят быстро благодаря заполненным ими анкетам на борту самолета и в аэропорту.

- Эти меры позволяют успешно оградить людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции, - отметила Анастасия Ракова.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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