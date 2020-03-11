Реконструкция Кунцево: все идет по плану

Большая часть жильцов уже справили новоселье. Как изменится лицо Кунцево в ближайшие годы? Давайте ознакомимся с основными моментами программы реконструкции.

Идея комплексной реконструкции – это не что-то новое, а то, чего давно ждали. Еще в конце 90-х – начале 2000-х годов в Москве начала реализовываться программа реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда. Новые требования к развитию городской среды и качеству жилья не оставили шансов старой застройке. Любой строитель скажет – переделать старое – сложнее, чем возвести новое, и при этом все равно невозможно достигнуть желаемого результата. Тем более, когда речь идет не об отдельном доме, а о целой улице или даже квартале.

По словам местной жительницы, Аллы Селеменевой, жители пятиэтажек на улице Ивана Франко ждали переселения как избавления от ежедневных бытовых проблем: сырые подвалы, плесень на стенах, тлеющая электропроводка, отсутствие лифтов и выделенных парковочных мест, темные улицы, по которым вечером страшно было ходить, рождали одну мысль – переехать отсюда, чтобы быстрее все это закончилось. Поэтому, когда жители узнали о начале программы реконструкции в 47-48 кварталах Кунцево, они восприняли это с надеждой.

В настоящее время уже практически полностью расселены три дома на улице Ивана Франко - № №18, к. 1, д. 20 и 22 к. 2. Люди получили ордера на новые благоустроенные квартиры. Определена стартовая площадка для строительства нового жилого дома, в который переедут жители соседних домов, также ждущие своего переселения.

Разработчиком проекта реконструкции и благоустройства 47-48 кварталов выступило государственное унитарное предприятие «ГлавАПУ». Застройщиком выступает ГК ПИК, системообразующая компания строительной отрасли, одна из не многих, кто способен реализовать столь масштабный проект.

В планах - строительство нового участка улицы Екатерины Будановой от улицы Коцюбинского до улицы Ивана Франко на четыре полосы движения и расширение от улицы Полоцкая до улицы Коцюбинского также до 4 полос, появятся новые удобные проезды во дворах. Будет организовано около 4 300 парковочных мест. Это позволит реализовать концепцию «двор без машин» и развести автомобильное движение и озелененные зоны для прогулок и досуга. Территория озеленения и благоустройства займет 7,2 га. Это четверть всей территории. Туда будут включены и придомовые территории, и пространства вокруг социальных объектов, и детские площадки. Места для детей будут оснащены по современным нормам безопасности. Для активных игр предусмотрены спортивные площадки. Отдельные тихие зеленые зоны будут созданы для отдыха пожилых людей.

Большое внимание в проекте уделено развитию социальной инфраструктуры. Первые этажи жилых домов займут аптеки, кафе, отделения почты, банков, МФЦ. Согласно расчетам специалистов, каждый десятый житель сможет найти работу непосредственно в границах квартала (1,25 тысяч рабочих мест).

В новом районе будут работать три детских сада на 600 мест, из которых два – новых (на 250 и 225 мест каждый). Также – две школы, рассчитанные на 1375 мест. Одна из школ, на 825 мест, будет построена в рамках реализации контракта на месте старой, сносимой школы №6. Важная деталь – строительство социальных объектов будет увязано по срокам со временем возведения жилой застройки.

Авторы проекта реконструкции 47-48 кварталов постарались учесть все ключевые факторы как существующего положения района, так и перспектив развития городской среды. Работа по реконструкции уже началась. В скором времени Кунцево обретет новое лицо, соответствующее самым высоким современным стандартам.