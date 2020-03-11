В Москву идет рекордное похолодание

В Москву наконец-то придет зима! Правда, из-за капризов погоды, снег и холода наступят в столице в середине марта. Уже в эти выходные температура днем упадет ниже нуля градусов, а ночью отметки термометров не поднимутся выше -5.

- В субботу в столичном регионе ожидаются мокрый снег и дождь, - рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист центра погоды "Фобос". – В воскресенье, скорее всего, будет без осадков. Однако, в восточной части Подмосковья может выпасть кратковременный снег, а температура понизится до –минус 10 – минус 13 градусов. Впрочем, этого снега не хватит на то, чтобы слепить снеговика или покататься на лыжах – он довольно быстро растает.

Напомним, первая декада марта стала рекордно теплой для этого времени года – дневная температура превысила климатическую норму почти на 9 градусов! Подобные колебания погоды ожидаются и в дальнейшем. В середине следующей недели дневная температура поднимется до +11 градусов, но уже к следующим выходным снова похолодает до +1…+3.

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