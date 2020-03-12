Тайны мозга: почему мы впустую тратим деньги?

Но в магазине казалось, что это всё просто жизненно необходимо.

О том, что время – деньги, известно давно. Но как это влияет на нашу повседневную жизнь? По теории относительности время неоднородно и буквально зависит от того, кто носит часы. Это объясняет, почему за равный период одни успевают больше, чем другие.

Евдокия Лучезарнова, наша современница, философ, создатель метода 7Р0, много лет изучая эту тему, разделила время на внешнее и внутреннее. Последнее связано со скоростью работы нашего мозга, и именно от этой скорости зависит, окружаем мы себя лишними вещами или нет.

- Мы приобретаем очень много лишних вещей. Иногда просто импульсивно, идя на поводу сиюминутных желаний, а иногда для поднятия собственного настроения. Как избавиться от этой вредной привычки? Как вы считаете, Евдокия Дмитриевна?

- В этом вопросе уже есть ответ.

Совершая покупки, вы приобретаете, прежде всего … чужое время. Ведь чтобы понравившееся платье стало вашим, люди многих профессий вкладывают в него свои время и силы: модельеры, портные, изготовители фурнитуры, логисты, шофёры, продавцы…

Надели наряд, самочувствие улучшилось. Это не только от того, что вы в нем похорошели. Вы ещё получили внешнее (чужое) время. Вот тут наступает самое главное: войдет ли оно в вас, таким образом ускорив?

Если у человека своё (внутреннее) время заторможено, он постоянно что-то набирает в торговых центрах, становится шопоголиком.

Это как есть вкусную, качественную пищу, но если барьерная стенка кишечника зашлакована, то питательные элементы не попадают в кровь и не разносятся по организму. Когда не выстроено собственное время, то и снаружи проявляется нищета от изобилия.

- Как определить, что покупки не принесли пользу, и время в человека не поступило?

- Если через несколько дней появляется раздражение – фрукты портятся, костюм не пригождается, и вообще вокруг какой-то хаос. И, скорее всего, появится желание всё раздать, выбросить, спрятать.

- Вы сказали, что вместе с предметами мы приобретаем и время. Как это получается? В какой момент?

- Это происходит дома. Вы пришли, всё достали, разложили – время в вас вошло.

Чем гармоничнее течёт время внутри человека, тем легче он ориентируется в необходимом количестве и качестве предметов.

- Где содержится больше времени – в антикварных вещах или новых? В свежих продуктах или блюдах, обработанных шеф-поваром?

- Здесь приоритетно, с каким настроем люди берутся за работу.

Допустим, сотрудник предприятия, занимающийся консервацией, размышляет: «Уже бы домой. Что я вообще делаю? Надоело». Он оставляет так называемую информозанавеску. До потребителей продукции в этом случае, будьте уверены, время уже не дойдет.

Антиквариат, с точки зрения календарного срока, существует долго, и при взаимодействии с ним мы должны бы получить много времени. Но, вероятно, первые владельцы его уже получили, и нам ничего не осталось, если они пользовались вещью небрежно. А вот если заботились о предмете, ухаживали, вкладывали своё время – значит оно дошло и до нас.

- Сейчас существуют практики, когда расчищая пространство, наводя порядок в вещах, люди пытаются структурировать собственное сознание. Работает ли эта схема?

- Сколько бы мы плотную материю не перекладывали, более организованная материя (наша голова) на это слабо реагирует.

Мы прибираемся, освобождается место – всё, мозгу об уборке думать не надо, он начинает заниматься своими делами.

Когда мы наводим порядок в своей голове, то обстановка вокруг нас гармонизируется. Тонкое сильнее плотного, по-другому не бывает.

- Можно ли самому разобраться со своим внутренним временем? Или нужен специалист?

- Для того, чтобы быть быстрее, важно понаблюдать, на что тратится жизнь. Когда просишь человека пересказать свой день, он рассказывает обо всём в обратной очерёдности. В каком-то ярком событии ему кажется, он прожил целый день, а в реальности оно заняло минуты. Рутинные дела будто бы длились час, но это оказывается не так.

Самостоятельно фиксировать свое поведение мы не можем. Для этого существуют такие эксперты, ритмологи сопровождения, которые за вас все отмечают, пока вы свободно проявляетесь, а затем дают конкретные советы. Познакомиться с их работой можно на сайте ozarign5da.ru