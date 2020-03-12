«Остров мечты» - настоящий городской курорт

«Остров мечты» открылся в Москве в последний день зимы - 29 февраля. Парк сразу стал одной из самых обсуждаемых тем, особенно в соцсетях. Сотни фото, видео, селфи, комментариев. Эмоции бьют через край - и удивление, и радость, и критика, и зависть, и даже хайп. Еще бы! В столице появился гигантский развлекательный комплекс с зонами всемирно известных мультгероев и аттракционами, городским променадом и ландшафтным парком на берегу Москвы-реки. С помощью создателей парка мы постарались ответить на уже прозвучавшие вопросы и комментарии жителей.

- Зачем он нам нужен?

Нашей стране давно не хватало масштабного парка для семейного отдыха. До сих пор все красивые проекты оставались лишь на бумаге. А действующие парки, обычные прогулочные и с аттракционами, явно недотягивали до семейного отдыха на весь выходной день. Ни в Москве, ни в одном городе-миллионнике России не было парка развлечений, подобного «Острову мечты». Открытие крупнейшего в Европе крытого парка аттракционов в черте города все изменило. Теперь у москвичей, жителей других регионов и туристов появилось место, где можно отдыхать круглый год. Если хотите, это настоящий городской курорт!

- Дешевле и проще поехать в заграничный Диснейленд...

Так раньше и было! За увлекательными приключениями и сказкой родителям с детьми приходилось собираться в дальнюю дорогу - за три тысячи километров, в парижский Диснейленд. Но было ли это дешевле? Все-таки не каждый может позволить себе такое путешествие по цене минимум 993 евро. Это тариф для москвичей при условии покупки группового тура. Добавьте сюда дополнительные расходы на визу, питание, сувениры, экскурсии, расширенную страховку для детей, дорогу до аэропорта и до Диснейленда от Парижа. А для жителей других городов нашей страны сумма получается еще больше за счет затрат на дорогу до ближайшего аэропорта или перелета с пересадкой. Семье из трех человек нужно в итоге выложить не менее 200 тысяч рублей.

Сравним: один билет на «Остров мечты» стоит от 2600 до 5400 рублей в зависимости от дня визита и категории посетителя. То есть на трех человек сумма получается в 10 раз меньше, чем при поездке в парижский Диснейленд. Существенная экономия!

- Аттракционы так крутятся, что даже смотреть страшно, это вообще безопасно?

Все аттракционы построены с соблюдением высочайших требований безопасности. В сертификации и тестировании была задействована немецкая компания Technische Überwachungs-Verein - лидер в данной области.

- Пробок на дорогах теперь станет больше...

А вот и нет! До «Острова мечты» вовсе необязательно добираться на личном авто. Хотя и на машине тоже доехать легко и просто, как и на общественном транспорте, например, на метро и МЦК. Поездка же в парижский Диснейленд на такси из центра Парижа обойдется не менее чем в 70 евро (больше 5 тысяч рублей). От зарубежных аналогов «Остров мечты» отличается в том числе и удобными подъездными маршрутами. Продуманная интеграция в столичную инфраструктуру не затрудняет, а улучшает городскую транспортную систему в районе. Поэтому добраться до парка не составит труда даже при большом потоке посетителей. А по самым примерным прогнозам, за год на «Острове мечты» ожидается не менее 7,5 миллиона человек.

Владимир Путин и Сергей Собянин на открытии тематического парка «Остров мечты».Фото: ТАСС

- Огромные бюджетные деньги пустили на ветер!

Наверное, удивитесь, но на масштабный инвесторский проект крупнейшего парка развлечений не потрачено ни рубля государственных и бюджетных денег. Инвесторы, похоже, не сомневаются в успехе парка. И это не бравада, а точный расчет. Чтобы построить «Остров мечты» на высшем мировом уровне, компания провела анализ всех успешных проектов крупнейших парков в мире. При этом проводятся детальные исследования, рассчитывается экономическое обоснование, изучается мнение жителей. Цена-то вопроса немаленькая - 1,5 миллиарда долларов! Любые проекты с такими серьезными вложениями, как у «Острова мечты», тщательно взвешиваются до старта. Какой инвестор станет рисковать огромными деньжищами? А город в то же время не только не потратил казенные рубли, но еще и даром получил огромный парк развлечений.

- Я там не был, но посмотрел видео в Инстаграме, и мне все не понравилось...

Сразу хочется спросить: а что конкретно вас не устраивает? Но спрашивать бесполезно, ведь реальных претензий к парку нет. Да и откуда им взяться, если человек не был на «Острове мечты» и даже не собирается туда. В соцсетях парк часто критикуют, похоже, от нечего делать. Более того, большинство этих «рецензентов» вообще никогда не бывали в крупнейших мировых парках развлечений. Многие скорее всего помнят свои детские впечатления о парковых каруселях и старых аттракционах прежних времен. Сравнение так себе, если честно.

Кстати, новое принимают в штыки не только россияне. В истории немало подобных фактов. Их называют боязнью нового и считают защитной реакцией психики. Например, Эйфелева башня еще до строительства стала причиной уличных протестов. А известные парижане Эмиль Золя, Александр Дюма-младший, Ги де Мопассан писали открытые письма в прессу и возмущались этим проектом. Теперь Эйфелева башня официально признана самым посещаемым объектом в мире. А за проход на нее нужно заплатить. Парижане были недовольны и строительством известного на весь мир парижского Диснейленда.

Напомним, в Москве ранее ругали и другой масштабный проект - океанариум «Москвариум». Недовольные перечисляли те же претензии, что и сейчас к «Острову мечты»: не те цены на билеты, плохие подъезды для транспорта, и просто критиковали ради критики. Сейчас «Москвариум» стал обязательным пунктом развлекательной программы горожан и туристов в столице.

ЦИФРЫ

«Остров Мечты» это...

- крупнейший крытый тематический парк развлечений в Европе площадью 300 тыс. кв. м;

- 9 тематических зон. Для сравнения: в знаменитом парижском Диснейленде - 4;

- 27 современных аттракционов для всех возрастов, интересных и детям, и их родителям.

НА ЗАМЕТКУ

Парк «Остров мечты» открыт с 12.00 до 22.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные.

Адрес: проспект Андропова, д. 1, ст. м. «Технопарк» или МЦК «ЗИЛ».

Подробнее - на официальном сайте dreamisland.ru.