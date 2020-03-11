В Московском метро "заяц" чуть не убил контролера: "Женщина упала на лестницу и полилась кровь"

В столичном метро неизвестный чуть не лишил жизни контролера. Это произошло еще 7 марта. В соцсетях появились фотографии женщины, которая лежит на платформе, из головы течет кровь. Якобы она впала в кому.

- Эти картинки - фейк, - сказали "Комсомольской правде" в Следственном комитете по Москве.

- Инцидента не было? - уточняю.

- Был. Но в настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Как оказалось, контролер на станции метро "Теплый Стан" остановила молодого парня, который "зайцем" пробежал через турникет и думал, что никто не заметит. Она попросила показать билет (что является в рамках закона). Но парень оттолкнул женщину и побежал вниз, не оглядываясь. Контролер упала на лестницу, ударившись головой об угол ступеньки.

- Женщина упала на лестницу и полилась кровь, - рассказали следователям очевидцы.

По камерам видеонаблюдения конфликт отследили, он действительно был. "Зайца" уже вычислили с помощью идентификации "умных камер" и задержали. Это приезжий, ему 18 лет.

- По данным следствия, 7 марта мужчина, находясь на станции "Теплый Стан" Московского метрополитена, толкнул инспектора (контролера), в результате чего женщина упала и получила телесные повреждения. В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Столичные следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. По статье "Применение насилия в отношении представителя власти" ему грозит штраф в размере до 200 000 рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

- С фигурантом уголовного дела уже проведены следственные действия в метрополитене. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в Следственном комитете по Москве.